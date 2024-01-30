الكاتب سليم ميغيل يحظى بموقع الكتروني في عيده الـ 100

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
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ساو باولو – سيحظى الكاتب سليم ميغيل ذو الأصول اللبنانية (في الصورة أعلاه) بموقع الكتروني وبرنامج خاص اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 كانون الثاني/يناير، وهو اليوم الذي يكمل الـ 100 عام من تاريخ ميلاد الكاتب. وكان سليم قد وصل إلى البرازيل وهو في الثالثة من العمر، حيث استطاع أن يبني في هذا البلاد حياته ومسيرته العملية، وتوفي فيها بعمر ناهز الـ 92 عاماً.
سيدخل الموقع الالكتروني المسمى باسم“سليم ميغيل 100 عام” فضاء الانترنت في يوم ميلاده، وذلك في مبادرة من عائلته. وبالإضافة لإطلاق هذا الموقع، ستشهد الاحتفالية فعاليات في العام 2024 – بعضها بتاريخ الـ 30 من يناير، في مؤسسات عدة. سيتم نشر معلومات حول هذا الفعاليات على الموقع الالكتروني.
كما سيحتوي الموقع على مقتطفات من السيرة الذاتية لسليم ميغيل، بالإضافة لقائمة كاملة لأعمال الكاتب، ومعرض للصور، وشهادات وتعليقات من معارفه. كما سيحتوي الموقع على بريد إلكتروني لتلقي مساهمات من القراء، والاصدقاء، والطلاب، والأقرباء. ومن الجدير بالذكر، إلى جانب كونه روائي وكاتب للقصص القصيرة, فإن سليم ميغيل هو ناقد أدبي هام، وهو أحد قادة الحياة الثقافية لسانتا كاتارينا, حيث وافته المنية، وهو حائز على جوائز أدبية عدة.
ويتضمن جداول أعمال يوم الثلاثاء المقبل، يوم ميلاد الأديب الراحل، افتتاح لوحة تذكارية في مقر مطبعة الجامعة الفيدرالية لمدينة سانتا كاتارينا (UFSC)، في ولاية فلوريانوبوليس.
كما سيقوم معهد التوثيق والبحث في العلوم الإنسانية (IDCH) التابع لجامعة ولاية سانتا كاتارينا بإطلاق المنشور الالكتروني“المسح البيبليوغرافي: سليم ميغيل”, الذي يشير للمقالات والأعمال الأدبية لسليم ميغيل والتي نشرها في المجلات والصحف البرازيلية.
كما سيتم إطلاق ملحق خاص بعنوان” Libanus”, مجلة الكترونية ربع سنوية، وهي مبادرة من أكاديمية لبنان – البرازيل للآدب والفنون والعلوم، والتي تم تأسيسها في العام 2022 من قبل القنصلية العامة اللبنانية في ريو دي جانيرو، وتجمع منحدرين من أصول لبنانية وعربية من كل أنحاء البرازيل.
كما ستقوم مؤسسات أخرى بتنظيم فعاليات أخرى خلا العام، مثل الفعالية التي ستنظمها الأكاديمية البرازيلية للآداب بتاريخ 21 مارس، ونادي Sesc Friburgo في الـ 7 والـ 10 من مايو، والجامعة الفدرالية في ريو دي جانيرو في الفصل الثاني من العام، وجامعة برازيليا كذلك في النصف الثاني من العام.
من المصدر
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