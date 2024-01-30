الكاتب سليم ميغيل يحظى بموقع الكتروني في عيده الـ 100

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – سيحظى الكاتب سليم ميغيل ذو الأصول اللبنانية (في الصورة أعلاه) بموقع الكتروني وبرنامج خاص اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 كانون الثاني/يناير، وهو اليوم الذي يكمل الـ 100 عام من تاريخ ميلاد الكاتب. وكان سليم قد وصل إلى البرازيل وهو في الثالثة من العمر، حيث استطاع أن يبني في هذا البلاد حياته ومسيرته العملية، وتوفي فيها بعمر ناهز الـ 92 عاماً.

سيدخل الموقع الالكتروني المسمى باسم“سليم ميغيل 100 عام” فضاء الانترنت في يوم ميلاده، وذلك في مبادرة من عائلته. وبالإضافة لإطلاق هذا الموقع، ستشهد الاحتفالية فعاليات في العام 2024 – بعضها بتاريخ الـ 30 من يناير، في مؤسسات عدة. سيتم نشر معلومات حول هذا الفعاليات على الموقع الالكتروني.

كما سيحتوي الموقع على مقتطفات من السيرة الذاتية لسليم ميغيل، بالإضافة لقائمة كاملة لأعمال الكاتب، ومعرض للصور، وشهادات وتعليقات من معارفه. كما سيحتوي الموقع على بريد إلكتروني لتلقي مساهمات من القراء، والاصدقاء، والطلاب، والأقرباء. ومن الجدير بالذكر، إلى جانب كونه روائي وكاتب للقصص القصيرة, فإن سليم ميغيل هو ناقد أدبي هام، وهو أحد قادة الحياة الثقافية لسانتا كاتارينا, حيث وافته المنية، وهو حائز على جوائز أدبية عدة.

ويتضمن جداول أعمال يوم الثلاثاء المقبل، يوم ميلاد الأديب الراحل، افتتاح لوحة تذكارية في مقر مطبعة الجامعة الفيدرالية لمدينة سانتا كاتارينا (UFSC)، في ولاية فلوريانوبوليس.

كما سيقوم معهد التوثيق والبحث في العلوم الإنسانية (IDCH) التابع لجامعة ولاية سانتا كاتارينا بإطلاق المنشور الالكتروني“المسح البيبليوغرافي: سليم ميغيل”, الذي يشير للمقالات والأعمال الأدبية لسليم ميغيل والتي نشرها في المجلات والصحف البرازيلية.

كما سيتم إطلاق ملحق خاص بعنوان” Libanus”, مجلة الكترونية ربع سنوية، وهي مبادرة من أكاديمية لبنان – البرازيل للآدب والفنون والعلوم، والتي تم تأسيسها في العام 2022 من قبل القنصلية العامة اللبنانية في ريو دي جانيرو، وتجمع منحدرين من أصول لبنانية وعربية من كل أنحاء البرازيل.

كما ستقوم مؤسسات أخرى بتنظيم فعاليات أخرى خلا العام، مثل الفعالية التي ستنظمها الأكاديمية البرازيلية للآداب بتاريخ 21 مارس، ونادي Sesc Friburgo في الـ 7 والـ 10 من مايو، والجامعة الفدرالية في ريو دي جانيرو في الفصل الثاني من العام، وجامعة برازيليا كذلك في النصف الثاني من العام.

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