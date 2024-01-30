الإمارات تسعى لجذب مستثمرين برازيليين في القطاع العقاري

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Marcos Carrieri
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ساو باولو – الإعفاء من بعض الضرائب، فرص للاستثمار، أو العيش في مدنٍ آمنة تتميز ببنية تحتية متطورة، بلد ذو موقع جغرافي متميز: هذه هي بعض عوامل الجذب التي يقدمها رجال أعمال إماراتيون في معرض الإمارات للعقار 2024 IPS Congress، الذي يقام يومي الاثنين 29 والثلاثاء 30 كانون الثاني/يناير في مدينة ساو باولو. ويعتبر هذا الحدث فرصة لشركات ومستثمرين معينين ليتعرفوا ويستثمروا في مدن تعتبر مراكز مالية وسياحية عالمية، كدبي وأبو ظبي (في الصورة أعلاه ماكيت“تصميم” يعرض في 2024 IPS Congress).
السويدي: هذه مناسبة لتوسيع الشراكة بين البرازيل والإمارات العربية المتحدة
أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في برازيليا، سعادة السفير صالح أحمد سالم السويدي، خلال افتتاح هذا الحدث، بأن البرازيل والإمارات تتمتعان بعلاقات دبلوماسية وتجارية تاريخية ووطيدة، والتي من المفترض الآن أن تحقق إنجازات جديدة. حيث قال السفير:“إن هذا الحدث هو فرصة للمضي قُدُماً في هذه الشراكة في فئات أخرى من الاقتصاد وترويج الاستثمارات في قطاعات كالقطاع العقاري”. ومن الجدير بالذكر بأن هذا البلد العربي قد استثمر في العديد من القطاعات وينظر إلى البرازيل من منظور جذب الاستثمارات ورجال الأعمال والأشخاص.
ينظم هذا الحدث كل من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في برازيليا، والقنصلية العامة لدولة الإمارات في ساو باولو و International Property Show (IPS) ، بدعم من الغرفة التجارية العربية البرازيلية، والخطوط الجوية الإماراتية، وموانئ دبي العالمية DP World، والنخيل، والشامسي للسفريات، ومجموعة Edge، وبنك أبو ظبي الأول، وDNATA، ومبادلة كابيتال، وقمة AIM للاستثمار – AIM Congress، وغرفة دبي العالمية.
وقام رئيس قمة AIM للاستثمار، السيد داوود الشيزاوي، في هذا الحدث، بتقديم عرض عن البيانات الاقتصادية للإمارات العربية المتحدة، مثل التوسع بنسبة 53.4% في المعاملات السكنية في العام 2023 بالمقارنة مع العام 2022، وزيادة الايجارات بنسبة 24% في مايو من العام 2023 بالمقارنة مع العام 2022. كما أشار سعادة السفير إلى الاستثمارات الجارية على قدم وساق في مشاريع متنوعة في مناطق عدة في البلاد، بالإضافة لتلك المشاريع الجارية في المدن المعروفة كالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ودبي.
حضور ممثل عن شركة DAMAC
وأضاف الشيزاوي بأن إحدى المبادرات تتمركز في إمارة رأس الخيمة (الجدير بالذكر بأن الإمارات العربية المتحدة تتألف من سبع إمارات وهي أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة). كما تتلقى قطاعات اقتصادية أخرى استثمارات من القطاعين الحكومي والخاص، مثل النقل والأنظمة الصحية. وتشارك في هذه الفعالية شركات من أكبر الشركات العقارية في الإمارات العربية المتحدة وهما شركتي DAMAC والنخيل. حيث يقوم ممثلي الشركات بعرض بعض المشاريع الرئيسية للشركات، حيث جلبوا معهم ماكيتات (تصاميم) متواجدة في أجنحتهم.
النخيل للتطوير العقاري قامت بعرض مشاريع
كشف مدير المبيعات في شركة النخيل للتطوير العقاري، أكرم جازم، عن مشاريع جديدة لجزر صناعية على سواحل الإمارات، على شكل نخلة الجميرا، والتي تمثل شكل لشجرة النخيل في وسط البحر. من هذه المشاريع نخلة جبل علي، والتي ستتجاوز الـ 35 ألف وحدة سكنية وأكثر من 80 منتجعاً وفندقاً على امتداد 90 كم من الشواطئ الرملية. من ناحيته أكد مدير المبيعات في شركة DAMAC، طارق ابراهيم، [ان الشركة يمكن أن تدعم العملاء في استثماراتهم وفي المعاملات الروتينية، مشيراً إلى أنه من الممكن شراء عقار في مركز مدينة دبي، حيث يتواجد برج خليفة، البرج الأعلى في العالم، ابتداءً من 350 ألف دولار. وأكد قائلاً:“أن أكثر المشتريين هم من أمريكا الشمالية والصين، ولكننا نريد أن يرى البرازيليون بأن الاستثمار في دبي ليس بالحلم وإنما هو واقع وحقيقة”.
عرض شركة Arosa
أكد المدير العام لـ Arosa Real Estate ، ديفيد مويا، بأن الشركة تقدم العقارات من المطورين المحليين الرئيسيين وتقدم للمستثمر الدعم بحيث يتم تحويل الاستثمار في الواقع إلى عقارات وعوائد مالية.
كما أشار المشاركون في هذا الحدث إلى فوائد أخرى لمن يقوم بالاستثمار في القطاع العقاري المحلي، مثل الإقامة الذهبية (وهي إقامة دائمة متميزة) تقدم للمستثمرين الذين يستثمرون في البلاد باستثمارات تبدأ من 800 ألف دولار. ويستمر المعرض يوم الثلاثاء 30 كانون الثاني/يناير من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً.
الخدمة
Emirates 2024 IPS Congress
29 و30 يناير اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً.
فندق تيفولي، مفرج، شارع ألميدا سانتوس، 1.437، ساو باولو
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ماركوس كارييري/ANBA
إيزاورا دانيال/ANBA
خبر صحفي
إيزاورا دانيال/ANBA
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