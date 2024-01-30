الإمارات تسعى لجذب مستثمرين برازيليين في القطاع العقاري

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – الإعفاء من بعض الضرائب، فرص للاستثمار، أو العيش في مدنٍ آمنة تتميز ببنية تحتية متطورة، بلد ذو موقع جغرافي متميز: هذه هي بعض عوامل الجذب التي يقدمها رجال أعمال إماراتيون في معرض الإمارات للعقار 2024 IPS Congress، الذي يقام يومي الاثنين 29 والثلاثاء 30 كانون الثاني/يناير في مدينة ساو باولو. ويعتبر هذا الحدث فرصة لشركات ومستثمرين معينين ليتعرفوا ويستثمروا في مدن تعتبر مراكز مالية وسياحية عالمية، كدبي وأبو ظبي (في الصورة أعلاه ماكيت“تصميم” يعرض في 2024 IPS Congress).

السويدي: هذه مناسبة لتوسيع الشراكة بين البرازيل والإمارات العربية المتحدة

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في برازيليا، سعادة السفير صالح أحمد سالم السويدي، خلال افتتاح هذا الحدث، بأن البرازيل والإمارات تتمتعان بعلاقات دبلوماسية وتجارية تاريخية ووطيدة، والتي من المفترض الآن أن تحقق إنجازات جديدة. حيث قال السفير:“إن هذا الحدث هو فرصة للمضي قُدُماً في هذه الشراكة في فئات أخرى من الاقتصاد وترويج الاستثمارات في قطاعات كالقطاع العقاري”. ومن الجدير بالذكر بأن هذا البلد العربي قد استثمر في العديد من القطاعات وينظر إلى البرازيل من منظور جذب الاستثمارات ورجال الأعمال والأشخاص.

ينظم هذا الحدث كل من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في برازيليا، والقنصلية العامة لدولة الإمارات في ساو باولو و International Property Show (IPS) ، بدعم من الغرفة التجارية العربية البرازيلية، والخطوط الجوية الإماراتية، وموانئ دبي العالمية DP World، والنخيل، والشامسي للسفريات، ومجموعة Edge، وبنك أبو ظبي الأول، وDNATA، ومبادلة كابيتال، وقمة AIM للاستثمار – AIM Congress، وغرفة دبي العالمية.

وقام رئيس قمة AIM للاستثمار، السيد داوود الشيزاوي، في هذا الحدث، بتقديم عرض عن البيانات الاقتصادية للإمارات العربية المتحدة، مثل التوسع بنسبة 53.4% في المعاملات السكنية في العام 2023 بالمقارنة مع العام 2022، وزيادة الايجارات بنسبة 24% في مايو من العام 2023 بالمقارنة مع العام 2022. كما أشار سعادة السفير إلى الاستثمارات الجارية على قدم وساق في مشاريع متنوعة في مناطق عدة في البلاد، بالإضافة لتلك المشاريع الجارية في المدن المعروفة كالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ودبي.

حضور ممثل عن شركة DAMAC

وأضاف الشيزاوي بأن إحدى المبادرات تتمركز في إمارة رأس الخيمة (الجدير بالذكر بأن الإمارات العربية المتحدة تتألف من سبع إمارات وهي أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة). كما تتلقى قطاعات اقتصادية أخرى استثمارات من القطاعين الحكومي والخاص، مثل النقل والأنظمة الصحية. وتشارك في هذه الفعالية شركات من أكبر الشركات العقارية في الإمارات العربية المتحدة وهما شركتي DAMAC والنخيل. حيث يقوم ممثلي الشركات بعرض بعض المشاريع الرئيسية للشركات، حيث جلبوا معهم ماكيتات (تصاميم) متواجدة في أجنحتهم.

النخيل للتطوير العقاري قامت بعرض مشاريع

كشف مدير المبيعات في شركة النخيل للتطوير العقاري، أكرم جازم، عن مشاريع جديدة لجزر صناعية على سواحل الإمارات، على شكل نخلة الجميرا، والتي تمثل شكل لشجرة النخيل في وسط البحر. من هذه المشاريع نخلة جبل علي، والتي ستتجاوز الـ 35 ألف وحدة سكنية وأكثر من 80 منتجعاً وفندقاً على امتداد 90 كم من الشواطئ الرملية. من ناحيته أكد مدير المبيعات في شركة DAMAC، طارق ابراهيم، [ان الشركة يمكن أن تدعم العملاء في استثماراتهم وفي المعاملات الروتينية، مشيراً إلى أنه من الممكن شراء عقار في مركز مدينة دبي، حيث يتواجد برج خليفة، البرج الأعلى في العالم، ابتداءً من 350 ألف دولار. وأكد قائلاً:“أن أكثر المشتريين هم من أمريكا الشمالية والصين، ولكننا نريد أن يرى البرازيليون بأن الاستثمار في دبي ليس بالحلم وإنما هو واقع وحقيقة”.

عرض شركة Arosa

أكد المدير العام لـ Arosa Real Estate ، ديفيد مويا، بأن الشركة تقدم العقارات من المطورين المحليين الرئيسيين وتقدم للمستثمر الدعم بحيث يتم تحويل الاستثمار في الواقع إلى عقارات وعوائد مالية.

كما أشار المشاركون في هذا الحدث إلى فوائد أخرى لمن يقوم بالاستثمار في القطاع العقاري المحلي، مثل الإقامة الذهبية (وهي إقامة دائمة متميزة) تقدم للمستثمرين الذين يستثمرون في البلاد باستثمارات تبدأ من 800 ألف دولار. ويستمر المعرض يوم الثلاثاء 30 كانون الثاني/يناير من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

الخدمة

Emirates 2024 IPS Congress

29 و30 يناير اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً.

فندق تيفولي، مفرج، شارع ألميدا سانتوس، 1.437، ساو باولو

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ماركوس كارييري/ANBA إيزاورا دانيال/ANBA خبر صحفي إيزاورا دانيال/ANBA