الغرفة العربية تجدد مذكرة تفاهم مع Aim للاستثمار الإماراتية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – جددت الغرفة التجارية العربية البرازيلية مذكرة التفاهم مع قمة Aim للاستثمار، وهي منظمة معنية بالاستثمارات مقرها الإمارات العربية المتحدة. تم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه خلال المعرض العقاري الاماراتي 2024 IPS Congress، في فندق تيفولي مفرج – ساو باولو في يوم الاثنين 29 كانون الثاني/يناير، حيث تشارك Aim للاستثمار في هذا المعرض والغرفة التجارية العربية البرازيلية هي أحد الداعمين. ينظم هذا المعرض كل من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في برازيليا، والقنصلية العامة الإماراتية في ساو باولو، International Property Show (IPS).

شحفي والشيزاوي: التعاون في الاستثمارات

وقع كل من رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، السفير أوسمار شحفه، ورئيس قمة Aim للاستثمار، السيد داوود الشيزاوي على مذكرة تفاهم في جناح قمة Aim للاستثمار في المعرض.

وكانت المؤسستان قد وقعتا على مذكرة تفاهم في العام 2017، ومنذ ذلك الحين وهما يعملان بقرب وعن كثب. في صورة الافتتاحية الشيزاوي وشحفه في المنتصف مع كل من سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في برازيليا سعادة السيد صالح السويدي(على يمين الصورة)، والقنصل العام الإماراتي في ساو باولو، سعادة السيد عبد الله شاهين (على يسار الصورة).

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA، أكد الشيزاوي مشيراً إلى البنية التحتية التي تمتلكها بلاده، أنه من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الغرفة وAIM، ستقوم كل من المؤسستين بدعم واحدة الأُخرى من أجل تطوير التجارة والاستثمارات بين الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية بشكل عام والبرازيل. وقال الشيزاوي:“نريد دعم الصناعات البرازيلية للدخول إلى السوق الإماراتية، وإعادة تصدير منتجاتها، وتأسيس أعمالها واستخدام الامارات العربية المتحدة كممر لمنتجاتها”.

التوقيع على مذكرة التفاهم خلال المعرض

وأكد الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، تامر منصور، لوكالة الأنباء العربية البرازيلية، بأنه لدى الغرفة علاقة تاريخية مع AIM للاستثمار، حيث كانت قد وقعت أول اتفاقية معها منذ ما يقارب الست سنوات، وحيث تنظر إليها كشريك قوي وتشارك في أعمال AIM، وبشكل رئيسي في الاجتماع الاستثماري السنوي AIM Congress. ويعقد هذا الكونغرس سنوياً في الإمارات العربية المتحدة، ويجذب مستثمرين وغيرهم من المهتمين بهذا القطاع. من المزمع انعقاد دورة هذا العام في الفترة من 7 إلى 9 أيار/مايو في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

إن قمة AIM للاستتثمار أو AIM Congress هي أشهر استراتيجيات هذه المؤسسة بهدف تعزيز الاستثمار. وقد شارك في العام الماضي 10.313 شخصاً من 175 بلدً. وشهد الحدث حينها 6.839 اجتماع أعمال، وحضور 693 محاضر، و270 عارض، 300 شركة ناشئة و 144 من وسائل الإعلام، وغيرها. حيث يعتبر هذا الحدث المنصة الرئيسية للاستثمارات في الشرق الأوسط.

لكن لتحقيق مهمتها تعمل مؤسسة AIM العالمية كذلك على جبهات أخرى. ففي عرض تقديمي في افتتاح المعرض العقاري، أشار الشيزاوي إلى الإجراءات الأخرى للمؤسسة، مثل التدريب من خلال أكاديمية AIM ، والتواصل ، والاستشارات ، والترويج للجوائز، من بين مبادرات أخرى. وتلتزم المنظمة بتمكين الاستثمار العالمي من خلال قيادة استراتيجيات الترويج الفعالة وتسهيل فرص الإنتاجية والتوسع الاستثماري.

عبدوني نيتو وشحفه وفيريادو غولارت

ويركز هذا الحدث الذي تم التوقيع على مذكرة التفاهم خلاله على الاستثمارات في القطاع العقاري للإمارات العربية المتحدة. وإلى جانب الشيزاوي، كان رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية أحد المتحدثين في هذا الحدث. حيث سلط الضوء على أهمية انعقاده في مدينة ساو باولو، وأكد أن هذه المبادرة تعزز العلاقات التاريخية والتعاون القائمة بين البرازيل والإمارات العربية المتحدة. وأشار إلى أن الإمارات العربية في العام 2022 قد احتلت المركز الـ 10 في القائمة العالمية لحجم الاستثمارات العقارية الأجنبية، وبإجمالي وقدره 36.6 مليار دولار أمريكي.

وكان قد شارك في هذه الفعالية إلى جانب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في برازيليا، والقنصل العام الإماراتي في ساو باولو، كل من سكرتير الإدارة والحكومة الرقمية في ولاية ساو باولو، كايو بايس دي أندرادي، وعضو مجلس ساو باولو (PSD)، رودريغو غولارت، ومدراء الغرفة التجارية العربية البرازيلية، محمد عبدوني نيتو ورياض يونس، والقنصل الفخري للمملكة الأردنية في ساو باولو، مصطفى عبدوني، ومستشار التجارة الخارجية، ميشيل الحلبي والرئيس التنفيذي لإدارة المرور الحكومية التابعة لأمانة الإدارة والحكومة الرقمية، إدواردو أجيو دي سا، وغيرهم من الحضور.









ايزاورا دانيال / وكالة الأنباء البرازيلية العربية ايزاورا دانيال / وكالة الأنباء البرازيلية العربية ايزاورا دانيال / وكالة الأنباء البرازيلية العربية ايزاورا دانيال / وكالة الأنباء البرازيلية العربية