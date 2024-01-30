الغرفة العربية تجدد مذكرة تفاهم مع Aim للاستثمار الإماراتية

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Isaura Daniel
...
ساو باولو – جددت الغرفة التجارية العربية البرازيلية مذكرة التفاهم مع قمة Aim للاستثمار، وهي منظمة معنية بالاستثمارات مقرها الإمارات العربية المتحدة. تم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه خلال المعرض العقاري الاماراتي 2024 IPS Congress، في فندق تيفولي مفرج – ساو باولو في يوم الاثنين 29 كانون الثاني/يناير، حيث تشارك Aim للاستثمار في هذا المعرض والغرفة التجارية العربية البرازيلية هي أحد الداعمين. ينظم هذا المعرض كل من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في برازيليا، والقنصلية العامة الإماراتية في ساو باولو، International Property Show (IPS).
شحفي والشيزاوي: التعاون في الاستثمارات
وقع كل من رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، السفير أوسمار شحفه، ورئيس قمة Aim للاستثمار، السيد داوود الشيزاوي على مذكرة تفاهم في جناح قمة Aim للاستثمار في المعرض.
وكانت المؤسستان قد وقعتا على مذكرة تفاهم في العام 2017، ومنذ ذلك الحين وهما يعملان بقرب وعن كثب. في صورة الافتتاحية الشيزاوي وشحفه في المنتصف مع كل من سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في برازيليا سعادة السيد صالح السويدي(على يمين الصورة)، والقنصل العام الإماراتي في ساو باولو، سعادة السيد عبد الله شاهين (على يسار الصورة).
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA، أكد الشيزاوي مشيراً إلى البنية التحتية التي تمتلكها بلاده، أنه من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الغرفة وAIM، ستقوم كل من المؤسستين بدعم واحدة الأُخرى من أجل تطوير التجارة والاستثمارات بين الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية بشكل عام والبرازيل. وقال الشيزاوي:“نريد دعم الصناعات البرازيلية للدخول إلى السوق الإماراتية، وإعادة تصدير منتجاتها، وتأسيس أعمالها واستخدام الامارات العربية المتحدة كممر لمنتجاتها”.
التوقيع على مذكرة التفاهم خلال المعرض
وأكد الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، تامر منصور، لوكالة الأنباء العربية البرازيلية، بأنه لدى الغرفة علاقة تاريخية مع AIM للاستثمار، حيث كانت قد وقعت أول اتفاقية معها منذ ما يقارب الست سنوات، وحيث تنظر إليها كشريك قوي وتشارك في أعمال AIM، وبشكل رئيسي في الاجتماع الاستثماري السنوي AIM Congress. ويعقد هذا الكونغرس سنوياً في الإمارات العربية المتحدة، ويجذب مستثمرين وغيرهم من المهتمين بهذا القطاع. من المزمع انعقاد دورة هذا العام في الفترة من 7 إلى 9 أيار/مايو في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
إن قمة AIM للاستتثمار أو AIM Congress هي أشهر استراتيجيات هذه المؤسسة بهدف تعزيز الاستثمار. وقد شارك في العام الماضي 10.313 شخصاً من 175 بلدً. وشهد الحدث حينها 6.839 اجتماع أعمال، وحضور 693 محاضر، و270 عارض، 300 شركة ناشئة و 144 من وسائل الإعلام، وغيرها. حيث يعتبر هذا الحدث المنصة الرئيسية للاستثمارات في الشرق الأوسط.
لكن لتحقيق مهمتها تعمل مؤسسة AIM العالمية كذلك على جبهات أخرى. ففي عرض تقديمي في افتتاح المعرض العقاري، أشار الشيزاوي إلى الإجراءات الأخرى للمؤسسة، مثل التدريب من خلال أكاديمية AIM ، والتواصل ، والاستشارات ، والترويج للجوائز، من بين مبادرات أخرى. وتلتزم المنظمة بتمكين الاستثمار العالمي من خلال قيادة استراتيجيات الترويج الفعالة وتسهيل فرص الإنتاجية والتوسع الاستثماري.
عبدوني نيتو وشحفه وفيريادو غولارت
ويركز هذا الحدث الذي تم التوقيع على مذكرة التفاهم خلاله على الاستثمارات في القطاع العقاري للإمارات العربية المتحدة. وإلى جانب الشيزاوي، كان رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية أحد المتحدثين في هذا الحدث. حيث سلط الضوء على أهمية انعقاده في مدينة ساو باولو، وأكد أن هذه المبادرة تعزز العلاقات التاريخية والتعاون القائمة بين البرازيل والإمارات العربية المتحدة. وأشار إلى أن الإمارات العربية في العام 2022 قد احتلت المركز الـ 10 في القائمة العالمية لحجم الاستثمارات العقارية الأجنبية، وبإجمالي وقدره 36.6 مليار دولار أمريكي.
وكان قد شارك في هذه الفعالية إلى جانب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في برازيليا، والقنصل العام الإماراتي في ساو باولو، كل من سكرتير الإدارة والحكومة الرقمية في ولاية ساو باولو، كايو بايس دي أندرادي، وعضو مجلس ساو باولو (PSD)، رودريغو غولارت، ومدراء الغرفة التجارية العربية البرازيلية، محمد عبدوني نيتو ورياض يونس، والقنصل الفخري للمملكة الأردنية في ساو باولو، مصطفى عبدوني، ومستشار التجارة الخارجية، ميشيل الحلبي والرئيس التنفيذي لإدارة المرور الحكومية التابعة لأمانة الإدارة والحكومة الرقمية، إدواردو أجيو دي سا، وغيرهم من الحضور.
ايزاورا دانيال / وكالة الأنباء البرازيلية العربية
ايزاورا دانيال / وكالة الأنباء البرازيلية العربية
ايزاورا دانيال / وكالة الأنباء البرازيلية العربية
ايزاورا دانيال / وكالة الأنباء البرازيلية العربية
MENAFN30012024000213011057ID1107788141