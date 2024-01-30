رئيس الوزراء : هذه عبارة لا تقبلها الحكومة بأيِّ شكل من الأشكال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إنَّ الحكومة تفتخر بالأداء المالي والاقتصادي الذي ساهم في وقاية المواطنين من شرِّ الصَّدمات الاقتصاديَّة.



وأضاف رئيس الوزراء في مداخلة له خلال نقاشات مشروع قانون الموازنة العامَّة اليوم الثُّلاثاء: "الحكومة تفتخر بالأداء المالي والاقتصادي الذي وقى المواطنين من شرِّ الصَّدمات بعيداً عن الفقاعات الكلاميَّة التي قد يلجأ لها غيرنا، ولا نلجأ لها في الأردن، وأدَّت إلى آثار تضخُّميَّة مهولة على مواطنيها".

وزاد الخصاونة: لقد كان خطابنا الوطني منضبطاً، وسياساتنا الماليَّة والنَّقديَّة التي دعمها مجلس النوَّاب الموقَّر هي التي حافظت على المنعة التي نتمتَّع بها اليوم ونحمي بها الطَّبقة الوسطى.



وأشار في ردِّه على كلمة لأحد أعضاء مجلس النوَّاب أنَّه لا يرغب في التَّعليق على شيء من الجوانب التي تطرَّق لها النَّائب فيما يتعلَّق بالأداء الاقتصادي، والقضايا التي تتعلَّق بالخزينة العامَّة وأداء الحكومة المالي والاقتصادي، لكنَّ ما أشَّار إليه النَّائب إلى وجود "نصب واحتيال" فيما يتعلَّق بتوزيع أراضٍ وغيره فهذه عبارة لا تقبلها الحكومة بأيِّ شكل من الأشكال، مطالباً بشطبها من محضر الجلسة.



وطلب الخصاونة من النَّائب - إن كان لديه أيَّ شيء من هذا القبيل - أن يقدِّمه من خلال أدواته الرَّقابيَّة في مجلس النوَّاب.



كما طلب الخصاونة شطب حديث النَّائب الذي أشار فيه إلى تواطؤ لأجهزة رسميَّة في حملات إعلاميَّة، مشدِّداً على أنَّ الأجهزة الرَّسميَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة لديها اتِّحاد في الحالة ما بينها وما بين الحالة الشَّعبيَّة، وأنَّه في أكثر من مناسبة قام بتحيَّة جميع أحزابنا ومؤسَّساتنا وفي مقدِّمتها الأحزاب الإسلاميَّة المرخَّصة والعاملة في المملكة وغيرها من الأحزاب.



وأضاف رئيس الوزراء: "الأجهزة الرَّسميَّة لا تتواطأ مع أحد، وهي عماد الوطن والحامي له بمؤسَّساتنا وأجهزتنا الأمنيَّة وجيشنا الباسل".

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