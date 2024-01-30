الارصاد : هذا موعد خمسينية الشتاء وسعد الذابح بالاردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - مع انتهاء مربعانية الشتاء غدا الأربعاء، يستقبل الأردنيون بعد غد الخميس خمسينية الشتاء ، وفق ادارة الارصاد الجوية .

وقال الفلكي، عماد مجاهد،في تصريحات سابقة لموقع الوكيل الاخباري، إن العرب القدماء كانوا يحددون مواعيد الفصول وأيام البرد والحر، ومواسم الزراعة والحصاد من مواعيد شروق النجوم وغروبها، وعرف هذا العلم عندهم بعلم الأنواء، وهو شبيه بعلم الأرصاد الجوية في العصر الحالي.

وأشار مجاهد إلى أن العرب قسموا خمسينية الشتاء إلى أربع فترات تسمى بالسعود، هي: سعد الذابح، وسعد الخبايا، وسعد السعود، وسعد بلع، ويستمر كل منها 12.5 يوما تقريبا.

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