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الجهاد الإسلامي يؤكد : لا مفاوضات قبل وقف شامل لإطلاق النار

1/30/2024 10:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - جدّدت حركة الجهاد الإسلامي، يوم الثلاثاء، التأكيد على موقفها الثابت بعدم الانخراط في أية مفاوضات بشأن الأسرى قبل وقف شاملٍ لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من غزة وضمان إعادة الإعمار.

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