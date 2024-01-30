الجهاد الإسلامي يؤكد : لا مفاوضات قبل وقف شامل لإطلاق النار

الجهاد الإسلامي يؤكد : لا مفاوضات قبل وقف شامل لإطلاق النار
التاريخ
1/30/2024 10:10:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - جدّدت حركة الجهاد الإسلامي، يوم الثلاثاء، التأكيد على موقفها الثابت بعدم الانخراط في أية مفاوضات بشأن الأسرى قبل وقف شاملٍ لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من غزة وضمان إعادة الإعمار.
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