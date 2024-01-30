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طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة على جحر الديك في قطاع غزة

1/30/2024 10:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شنت طائرات غارات جوية عنيفة على منطقة جحر الديك شرق محافظة الوسطى في قطاع غزة .

وفي وقت سابق شنت طائرات الاحتلال، سلسلة غارات استهدفت مخيم النصيرات وبيت لاهيا وغرب خان يونس، وحي الجنينة شرق رفح.

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