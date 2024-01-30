سموتريتش: وقف الحرب يعني خسارة كل الإنجازات التي حققناها بدماء محاربينا

سموتريتش: وقف الحرب يعني خسارة كل الإنجازات التي حققناها بدماء محاربينا
التاريخ
1/30/2024 10:10:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت القناة 12 العبرية، نقلا عن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش قوله: "نسمع عن اتفاقات لوقف الحرب ومعنى ذلك خسارة كل الإنجازات التي حققناها بدماء محاربينا".
وفي وقت سابق نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن الجيش لن يخرج من قطاع غزة.
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