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سموتريتش: وقف الحرب يعني خسارة كل الإنجازات التي حققناها بدماء محاربينا

1/30/2024 10:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت القناة 12 العبرية، نقلا عن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش قوله: "نسمع عن اتفاقات لوقف الحرب ومعنى ذلك خسارة كل الإنجازات التي حققناها بدماء محاربينا".

وفي وقت سابق نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن الجيش لن يخرج من قطاع غزة.

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