انطلاق النسخة الثالثة من جوائز ميفما للتميز 2024 للاحتفاء بإنجازات الشركات والأفراد في قطاع إدارة المرافق

حفل جوائز ميفما 2023

جمال لوتاه - المؤسس ورئيس ميفما

إنجازات عالمية ومعايير ريادية

- جمال لوتاه DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, January 30, 2024 /EINPresswire / -- نحو إبراز أفضل الممارسات ونشر الوعي في قطاع إدارة المرافق وللعام الثالث على التوالي ، تحتضن جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق ، حفل جوائز ميفما للتميز في إدارة المرافق 2024، في ظل قيام وتشييد المشاريع والمرافق العملاقة التي تشهدها دول المنطقة واستقطاب فرص استثمارية هائلة في قطاع إدارة المرافق، وتتنافس العديد من الشركات العاملة في القطاع نحو هذا الاستحقاق السنوي الذي يُدشن ويُسطر نجاحات مختلفة ومساهمات بارزة في عجلة التنمية الاقتصادية ودعم تحقيق أهداف حكومات المنطقة نحو مدن ذكية رقمية ومستدامة تساهم في توفير مستقبل متميز للأجيال القادمة.ولإرساء ثقافة التميز بين مختلف مستويات القطاعات والصناعات، كان لابد من وجود مبادرة ترعى هذا الجانب للشركات والاستثمارات القائمة في دول المنطقة، والتي تشكّلت عبر تخصيص جوائز التميز وإعلان الفائزين ضمن حفل تفاعلي، والتي باتت الشركات تتطلع سنوياً للتنافس وتحقيق المراكز المتقدمة ضمن 14 فرعاً للجائزة للشركات.ويتميز برنامج جوائز ميفما للتميز 2024 لهذا العام والمزمع إقامته بتاريخ 8 مايو 2024 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعدة برامج مختلفة، منها الإعلان عن جوائز الأفراد، والإعلان عن جوائز أفضل ممارسات عملاء القطاع بهدف ترسيخ أهمية التكامل بين العاملين والعملاء في إدارة المرافق، ويعتبر حفل جوائز ميفما حدثاً هاماً لكافة الشركات العاملة في قطاع إدارة المرافق، حيث تعُدّ الخطوة الأولى نحو تأهل الفائزين الثلاثة الأوائل في "جوائز ميفما" إلى "الجوائز العالمية للتميز في إدارة المرافق 2024 "، إلى جانب المترشحين من مختلف جمعيات إدارة المرافق من كافة أنحاء العالم.وأعلنت ميفما مواضيع الجوائز للقطاعين العام والخاص، وتشمل ثلاث جوائز حول أفضل الممارسات لملاك ومدراء الأصول في القطاعين الحكومي والخاص وفي القطاع العقاري.كما تشمل مواضيع الجوائز التطبيق في المشاريع العملاقة، تطبيق التقنية، التحول الرقمي، استدامة التشغيل، تنمية وتطوير الأفراد، تجربة العميل، إدارة الطاقة، الصحة والسلامة، مبادرة المسئولية الاجتماعية، الشراكة في إدارة المرافق، والاستشارات في إدارة المرافق.وصرّح الأستاذ جمال لوتاه – المؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق: "أن كل قطاع مؤثر في عجلة التنمية الاقتصادية في دول المنطقة يستحق الإشادة به وإبراز المكتسبات والإنجازات، وقطاع إدارة المرافق الذي يُعدّ مظلة رئيسية للعديد من المجالات يستحق بجدارة تخصيص حفل جوائز وإعلان المتميزين في هذا القطاع من الشركات والأفراد، لما لها من دور فعّال في نشر الوعي المعرفي بين المجتمعات حول أهمية إدارة المرافق ودورها في تحقيق رفعة دول المنطقة".وتهدف جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق إلى تطوير وتعزيز أفضل ممارسات إدارة المرافق والمعايير المهنية في المنطقة، من خلال تقديم فئات مختلفة من العضوية ذات المزايا الفريدة والمتنوعة، والفرص التعليمية المتمثلة ببرامج التدريب المهني وشهادات الاعتماد، والتقارير والدراسات البحثية حول أحدث اتجاهات الصناعة، والفعاليات الإقليمية الواسعة كونها تعتبر منصة لتبادل المعرفة مما يضيف قيمة لأعضائها ولخبراء صناعة إدارة المرافق.ويمكن للراغبين في التعرف على تفاصيل جوائز ميفما للتميز 2024 زيارة الموقع الإلكتروني .

Middle East Facility Management Association

MEFMA

+971 4 516 3015

email us here

Visit us on social media:

Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram

YouTube