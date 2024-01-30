انطلاق النسخة الثالثة من جوائز ميفما للتميز 2024 للاحتفاء بإنجازات الشركات والأفراد في قطاع إدارة المرافق

حفل جوائز ميفما 2023

جمال لوتاه - المؤسس ورئيس ميفما

إنجازات عالمية ومعايير ريادية

- جمال لوتاه DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, January 30, 2024 /EINPresswire / -- نحو إبراز أفضل الممارسات ونشر الوعي في قطاع إدارة المرافق وللعام الثالث على التوالي ، تحتضن جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق ، حفل جوائز ميفما للتميز في إدارة المرافق 2024، في ظل قيام وتشييد المشاريع والمرافق العملاقة التي تشهدها دول المنطقة واستقطاب فرص استثمارية هائلة في قطاع إدارة المرافق، وتتنافس العديد من الشركات العاملة في القطاع نحو هذا الاستحقاق السنوي الذي يُدشن ويُسطر نجاحات مختلفة ومساهمات بارزة في عجلة التنمية الاقتصادية ودعم تحقيق أهداف حكومات المنطقة نحو مدن ذكية رقمية ومستدامة تساهم في توفير مستقبل متميز للأجيال القادمة.ولإرساء ثقافة التميز بين مختلف مستويات القطاعات والصناعات، كان لابد من وجود مبادرة ترعى هذا الجانب للشركات والاستثمارات القائمة في دول المنطقة، والتي تشكّلت عبر تخصيص جوائز التميز وإعلان الفائزين ضمن حفل تفاعلي، والتي باتت الشركات تتطلع سنوياً للتنافس وتحقيق المراكز المتقدمة ضمن 14 فرعاً للجائزة للشركات.ويتميز برنامج جوائز ميفما للتميز 2024 لهذا العام والمزمع إقامته بتاريخ 8 مايو 2024 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعدة برامج مختلفة، منها الإعلان عن جوائز الأفراد، والإعلان عن جوائز أفضل ممارسات عملاء القطاع بهدف ترسيخ أهمية التكامل بين العاملين والعملاء في إدارة المرافق، ويعتبر حفل جوائز ميفما حدثاً هاماً لكافة الشركات العاملة في قطاع إدارة المرافق، حيث تعُدّ الخطوة الأولى نحو تأهل الفائزين الثلاثة الأوائل في "جوائز ميفما" إلى "الجوائز العالمية للتميز في إدارة المرافق 2024 "، إلى جانب المترشحين من مختلف جمعيات إدارة المرافق من كافة أنحاء العالم.وأعلنت ميفما مواضيع الجوائز للقطاعين العام والخاص، وتشمل ثلاث جوائز حول أفضل الممارسات لملاك ومدراء الأصول في القطاعين الحكومي والخاص وفي القطاع العقاري.كما تشمل مواضيع الجوائز التطبيق في المشاريع العملاقة، تطبيق التقنية، التحول الرقمي، استدامة التشغيل، تنمية وتطوير الأفراد، تجربة العميل، إدارة الطاقة، الصحة والسلامة، مبادرة المسئولية الاجتماعية، الشراكة في إدارة المرافق، والاستشارات في إدارة المرافق.وصرّح الأستاذ جمال لوتاه – المؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق: "أن كل قطاع مؤثر في عجلة التنمية الاقتصادية في دول المنطقة يستحق الإشادة به وإبراز المكتسبات والإنجازات، وقطاع إدارة المرافق الذي يُعدّ مظلة رئيسية للعديد من المجالات يستحق بجدارة تخصيص حفل جوائز وإعلان المتميزين في هذا القطاع من الشركات والأفراد، لما لها من دور فعّال في نشر الوعي المعرفي بين المجتمعات حول أهمية إدارة المرافق ودورها في تحقيق رفعة دول المنطقة".وتهدف جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق إلى تطوير وتعزيز أفضل ممارسات إدارة المرافق والمعايير المهنية في المنطقة، من خلال تقديم فئات مختلفة من العضوية ذات المزايا الفريدة والمتنوعة، والفرص التعليمية المتمثلة ببرامج التدريب المهني وشهادات الاعتماد، والتقارير والدراسات البحثية حول أحدث اتجاهات الصناعة، والفعاليات الإقليمية الواسعة كونها تعتبر منصة لتبادل المعرفة مما يضيف قيمة لأعضائها ولخبراء صناعة إدارة المرافق.ويمكن للراغبين في التعرف على تفاصيل جوائز ميفما للتميز 2024 زيارة الموقع الإلكتروني .

Middle East Facility Management Association

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