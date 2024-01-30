ذهبيتان وبرونزية لألعاب قوى الحمرية في بطولة كأس الاتحاد

تمكن فريق الحمرية لألعاب القوى من تحقيق ميداليتين ذهبيتين وبرونزية في بطولة كأس الاتحاد، التي أقيمت في 27 و28 يناير الجاري بأبوظبي.

وجاءت الذهبيتان عن طريق كل من محمد سنان في سباق رجال 400 متر عدو(47،13)، وأحمد عمر في الوثب الثلاثي ناشئين الذي سجل رقماً شخصياً (12،44) متراً.

وبالإضافة للذهبية، نجح سنان في الظفر ببرونزية سباق 200 متر عدو (21،40)، علماً أن أحمد عمر وفي الوثب الطويل ناشئين، حل ثانياً دون تحقيق مستوى الأداء.

وأثنى الكابتن جاسم درويش مدرب فريق الحمرية لألعاب القوى على لاعبي فريقه بشكل عام، كما هنأ المتوجين، واعداً بتحقيق نتائج أفضل في الاستحقاقات المقبلة.

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