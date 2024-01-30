عمرها 100 عام.. العثور على كبسولة زمنية تحت تمثال ملك هولندا في لاهاي

عُثر على كبسولة زمنية عمرها 99 عاماً مخبأة تحت تمثال للملك فيليم الثاني، تحوي وثائق تاريخية وكتباً عن المعارك الهولندية ضد نابليون، وذلك خلال أعمال ترميم لمبنى البرلمان في هولندا.

وفوجئ العمال الذين يتولون إعادة تأهيل مبنى البرلمان في لاهاي، الاثنين، باكتشاف صندوق معدني مخبأ بين جدارين يدعمان قاعدة تمثال الملك.

وقالت المؤرخة الفنية لبلدية المدينة صوفي أولي إن العثور على هذا الصندوق "كان مفاجأة كبيرة".

وتولى رئيس البلدية يان فان زانن وهو يضع قفازات بيضاء، فتح الكبسولة بطريقة احتفالية كاشفاً عن محتوياتها، وهي عبارة عن رسائل ووثائق وكتب.

وقال فان زانن إن المحتويات "تعطي انطباعاً جميلاً عن تلك الحقبة".

وأشار إلى أن من بينها "قصيدة للملك وأخرى للمدينة والبلد".

وأضاف "إنها تعيدنا إلى 99 سنة قبل عام 2024".

وأذهل هذا الاكتشاف المؤرخين الذين لم تكن لديهم أي فكرة عن وجود هذه الكبسولة الزمنية.

والكتب عبارة عن سرد من ثلاثة مجلدات باللغة الفرنسية لمعارك فيليم الثاني، ومنها معركة واترلو عام 1815 ضد نابليون، من تأليف المؤرخ العسكري الشهير في ذلك الزمن فرنسوا دو با.

وقال رئيس البلدية إن المدينة تعتزم مواصلة هذا التقليد من خلال وضع كبسولتها الزمنية عند استبدال التمثال سنة 2028.

وشرح أن البلدية ستطلب من سكان لاهاي إبداء رأيهم في شأن ما بنبغي أن يتضمنه الصندوق "لمن سيفتحه بعد مئة سنة".

وإذ أكّد أنه سيحترم إرادة الناس، أشار إلى أنه يفضل تضمين الكبسولة الجديدة "بعض الصور من اليوم، ونصاً عن تجديد المبنى وقطعة نقود معدنية (...) بقيمة يورو واحد على سبيل المثال".