هدف عبدالله عباس لاعب منتخبنا الوطني مرشح لجائزة الأفضل في العالم للكرة الشاطئية 2023





أعلنت لجنة الكرة الشاطئية، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في العالم للكرة الشاطئية خلال عام 2023، والتي تضمنت هدف نجم منتخب الإمارات عبدالله عباس في شباك منتخب إسبانيا خلال دورة "نيوم" الدولية.

وضمت القائمة المرشحة 10 أهداف لنجوم عالميين، رجال وسيدات، تم إحرازها في أكثر من بطولة دولية، على مدار العام.

وأتاحت اللجنة للجماهير التصويت لاختيار هدفها المفضل، من بين الأهداف العشرة الموجودين في القائمة، حتى الثاني من فبراير المقبل.

وأرفقت قائمة الترشيحات بمشاهد مصورة للأهداف العشرة، حيث جاء هدف عبدالله عباس خلال فوز منتخب الإمارات على نظيره الإسباني 5-4 ضمن منافسات الدور الأول لدورة نيوم الدولية التي أقيمت بمدينة جدة السعودية شهر أكتوبر الماضي، ونال منتخب الإمارات فيها المركز الثالث بعد فوزه على نظيره الألماني 3-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسيتم تكريم الفائز بجائزة أفضل هدف في عام 2023 خلال حفل نجوم كرة القدم الشاطئية الذي يقام في دبي يوم 12 فبراير المقبل، قبل ثلاثة أيام من انطلاق بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي ستقام في دبي.

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