محمد بن راشد يزور معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،

معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 في نسخته الـ 49.

وقال سموه في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "X": "أثناء زيارة معرض الصحة العربي اليوم.. 3400 مؤسسة صحية وشركة طبية من 180 دولة حول العالم اجتمعوا في المعرض الصحي الأكبر لمناقشة واستعراض أحدث ما توصلت له المنظومة الطبية العالمية">

وأضاف سموه: "عشرات الآلاف من الأطباء والمتخصصين وأصحاب المؤسسات الصحية سيعودون لبلدانهم بأفكار جديدة وتقنيات جديدة وشراكات صحية جديدة..

وهذا هو التأثير الحقيقي لهذه المعارض.. رفع جودة وصحة حياة الإنسان أينما كان".





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز