صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي في 2024 إلى 3.1%

رفع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعام 2024 إلى 3.1 في المئة، مشيرا إلى «صمود» الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية حول العالم.



ورسم صندوق النقد الدولي رؤية أكثر إشراقا للاقتصاد العالمي هذا العام، متصورا نموا مرنا بقيادة الولايات المتحدة وتباطؤا لوتيرة التضخم.

وفي البيانات المحدثة من تقريره السنوي حول الاقتصاد العالمي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يتوقع نموا بنسبة 3.1 في المئة هذا العام، مقارنة بزيادة 2.9 في المئة كانت متوقعة في تقرير سابق نشر في أكتوبر، مع إعادة تقييم ملحوظة للولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والمكسيك.

- زيادة توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة في 2024 ترجع إلى ارتفاع النمو في الولايات المتحدة الذي يوازنه جزئياً تراجع النمو في منطقة اليورو .

- رفع توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي

للعام الحالي إلى 2.1% من 1.5% في تقديرات أكتوبر، على أن يتباطأ إلى 1.7% العام المقبل.

- خفض توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو في 2024 إلى 0.9% من 1.2% في تقديرات أكتوبر، على أن يتسارع في 2025 إلى 1.7%

- رفع تقديرات نمو اقتصاد الصين في العام الحالي إلى 4.6% من 4.2%.

- يُتوقع أن يظل نمو الاقتصاد الهندي قوياً عند 6.5% للعامين الحالي والمقبل.

- رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد روسيا في العام الحالي إلى 2.6%، بدلاً من 1.1% في تقرير أكتوبر الماضي.

كذلك، أعلن صندوق النقد الدولي أنه خفض توقعاته للتضخم لعام 2024 في الدول الأكثر ثراء بسبب نجاح سياسة رفع أسعار الفائدة، لكنه رفع توقعاته للاقتصادات الأخرى.

وعلى مستوى العالم، يعتقد صندوق النقد الدولي أن التضخم سينخفض من 6.8% في عام 2023 إلى 5.8% في عام 2024 و4.4% في عام 2025. وفي معظم الاقتصادات المتقدمة، تتوقع الوكالة أن ينخفض التضخم هذا العام إلى 2.6% وفي العام المقبل إلى مستوى 2% الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي وبعض البنوك المركزية الأخرى كهدف.

وكان الجمع بين النمو المطرد وانخفاض التضخم سببا في رفع الآمال فيما يسمى بالهبوط الناعم للاقتصاد العالمي ـ وهو التباطؤ الكافي لاحتواء التضخم من دون التسبب في الركود.

وقال بيير أوليفييه غورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، للصحفيين قبل صدور التقرير: «نحن الآن في المنحدر النهائي نحو الهبوط الناعم».

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