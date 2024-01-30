اعتمد توسعة مدارس دبي.. حمدان بن محمد: التعليم هو أفضل استثمار في نهضة الأمم

في إطار "أجندة دبي الاجتماعية 33" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وسعياً نحو توفير أفضل المستويات التعليمية وفق أرقى المعايير العالمية في الإمارة، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مشروع توسعة "مدارس دبي" بمبلغ 530 مليون درهم والذي يتضمن مدرسة جديدة في منطقة الخوانيج، وتوسعة مدارس دبي فرع البرشاء، بما يضيف أكثر من 6,400 مقعد دراسي و247 فصلاً دراسياً و123 مختبراً وغرفاً متخصصة للمشهد التعليمي في الإمارة، وذلك نحو زيادة العدد الإجمالي للمقاعد الدراسية في مشروع "مدراس دبي" ككل إلى 15,000 مقعد حتى عام 2033.



وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على أن التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية مسارات متكاملة في خطط دبي التنموية للسنوات والعقود المقبلة، في نموذج ريادي يجمع بين بناء الإنسان وتطوير المجتمع وتنويع الاقتصاد.



وقال سموه: "المعرفة نواة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في دبي، والتعليم أداتها الأمثل والأقدر على استدامة قصة نجاح دبي التي تلهم الجميع وترسخ المكانة الريادية التي أرستها بين مدن العالم".



وأضاف سموه: "نؤسس برؤية محمد بن راشد نهضة تعليمية تعد أجيالاً متمكّنة بالمعارف، متمسكة بالقيم والهوية، فالتكامل بين تنمية القدرات العلمية ومهارات التعلّم مع ترسيخ المبادئ والأخلاق يبني كفاءات تعتز بانتمائها وتعي وتلعب دورها في صناعة المستقبل".



وأكد سموه أن التطوير المستمر للتعليم يواكب طموحات دبي المستقبلية ويعزز رأس مالها البشري ويجعلها ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في جودة التعليم بما يدعم أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقت بعنوان "الأسرة أساس الوطن. منوّهاً سموه بأهمية الدور التربوي والتعليمي الذي تلعبه "مدارس دبي" كرديف لدور الأسرة المحوري في بناء وتكريس مجتمع دبي المتماسك والمتسامح والمتكاتف، لما فيه بناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد: "مدارس دبي مشروع استراتيجي نستثمر به لمستقبل أبنائنا، وهو نموذج تعليمي وطني بمستهدفات طموحة ومعايير عالمية، يضيف لمجتمع دبي ويرتقي بالحركة المعرفية والعلمية فيها".

نموذج إماراتي مبتكر

ويُعد مشروع "مدارس دبي" أحد أبرز المشاريع التعليمية في دبي التي اعتمدها المجلس التنفيذي في 2021 لتقديم نموذج مدرسي إماراتي متفرد ومبتكر يوفر تعليماً بمعايير عالمية المستوى، ويعزز القيم ويرفع المهارات ويستوعب إمكانات جميع الطلبة وينميها، مع الحرص على ترسيخ الانتماء إلى الهوية الإماراتية والعربية والإسلامية، فضلاً عن بناء أجيال واعدة يمكنها النهوض بمتطلبات المستقبل وما سيستجد به من وظائف.



وتأتي هذه المشاريع التطويرية لـ "مدارس دبي" تتويجاً لما حققته المدارس من نتائج إيجابية منذ تشغيلها، حيث استقبلت المدارس 1،205 طالباً في العام الدراسي الأول، و1،965 طالباً في العام الدراسي 2022/2023، فيما بلغ عدد الملتحقين في العام الدراسي 2023/2024 مجموع 2،580 طالباً وطالبة، الأمر الذي يعكس البيئة التعليمية المميزة التي توفرها هذه المنظومة التعليمية، والتي تضم المدارس حالياً طلبة من 38 جنسية حول العالم.

معايير عالمية

ويعد فرع مدارس دبي-الخوانيج الجديد إضافة تعليمية قيّمة، حيث تبلغ مساحة المدرسة 446720 قدم مربع، وسوف تستقبل الطلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، وتضيف بشكل تدريجي 4،028 مقعداً إضافياً لمشروع مدارس دبي. وتتضمن المدرسة الجديدة التي تم تصميمها وفقاً لمعايير عالمية في مجال التصميم التعليمي 149 فصلاً تعليمياً و71 مختبراً وغرفاً متخصصة مزودة بأحدث التقنيات لتمكين الطلبة من اكتساب المهارات اللازمة.

وإضافة إلى الجانب التعليمي، تحرص المدرسة الجديدة في الخوانيج على تطوير لياقة ومهارات الطلبة ومواهبهم الرياضية من خلال عدد من المرافق الرياضية التي تحتويها المدرسة، ومنها ثلاثة مسابح داخلية؛ أحدها مسبح نصف أولمبي، وأربع صالات رياضية داخلية، بما في ذلك صالات رياضية مخصصة لرياض الأطفال، وملعب كرة قدم مصمم بمعايير عالمية، وخمسة ملاعب خارجية، بالإضافة إلى مكتبة بمساحة 11،800 قدم مربع.



توسعة

أما مشروع توسعة مدارس دبي-البرشاء، فيشمل إنشاء مبانٍ لتوفير 2،408 مقعداً إضافياً للمدرسة وبشكل تدريجي، ويضيف 98 فصلاً تعليمياً جديداً، لتصل الطاقة الاستيعابية 3520 طالباً وطالبة باستكمال المشروع.



كما وتشمل التوسعة مرافق رياضية تضم مسبحين داخليين؛ منها مسبح نصف أولمبي، وملعب كرة قدم تم تصميمه بمعايير عالمية، بالإضافة إلى صالتين رياضيتين وسبعة ملاعب خارجية. وتضيف توسعة مدارس دبي-البرشاء أيضاً مكتبة جديدة بمساحة 6،800 قدم مربع و52 مختبراً وغرفاً متخصصة للأنشطة.



وسيتم إنجاز المشاريع في الموعد المحدد للافتتاح في العام الدراسي 2024/2025 بإشراف وإدارة مشتركة بين مؤسسة صندوق المعرفة وبلدية دبي.

مجتمع تعليمي حيوي

وتوفر "مدارس دبي" ومشاريعها الجديدة مع خطط التوسعة مجتمعاً تعليمياً يعد محركاً لنمو الطلبة، بدءاً من التدريس القائم على ترسيخ حب التعلم والفضول المعرفي والسعي للاستكشاف الشخصي وتحفيز التفكير الإبداعي. كما تسهم العديد من الجهات المحلية والشركات الخاصة وجهات النفع العام برعاية الرسوم وتوفير المنح إيماناً بدعم قيم التعاون والتشارك والاستثمار في بناء الإنسان.



وتؤسس مدارس دبي بيئات معيشة جماعية متماسكة تسمح للطلاب بالتفوق في مختلف المسارات والإبداع بطريقتهم الخاصة. وتم دعم هذه المنظومة المدرسية بمبان تتمتع بمساحات خضراء واسعة وتصاميم بإضاءات طبيعية كافية ومناطق تعلم مشتركة تمتد لخارج الفصول الدراسية في مرافق المباني المختلفة، وتوسع نطاق تجربة التعلّم المستمر داخل الفصل وخارجه.



تصريحات المسؤولين:

داوود الهاجري: تعزيز البنية التحتية لقطاع التعليم



قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "يؤكد مشروع "مدارس دبي" حرص قيادتنا الرشيدة على الاستثمار بعيد المدى في الأجيال عبر تطوير منظومة تعليمية متكاملة ومستدامة تدعم قدرات الطلبة الدراسية، وتضمن حصولهم على تعليم عالي الجَودة، وتزويدهم بالمعارف والخبرات التي تعزز من قدراتهم وجاهزيتهم لمواكبة طموحات دبي المستقبلية. وتعمل بلدية دبي على تنفيذ كافة المشاريع التي تعزز من البنية التحتية للقطاع التعليمي، وفق أفضل معايير التخطيط الحضري المستدام، والتي تواكب النمو المتسارع للإمارة، حيث يأتي ذلك ضمن جهود البلدية في تحقيق رؤية وتطلعات دبي وتوفير كافة المقومات التي تعزز من جَودة الحياة فيها".



أحمد عبد الكريم جلفار: مبادرات تعليمية مبتكرة

بدوره قال أحمد عبد الكريم جلفار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة، "منذ تأسيس المؤسسة كان ومازال هدفنا الرئيسي المساهمة الفعالة في تطوير بيئة تعليمية ذات جودة عالية لجميع شرائح المجتمع، من خلال إطلاق مبادرات تعليمية مبتكرة في إمارة دبي على المدى البعيد. ويأتي مشروع "مدارس دبي" استكمالاً لسلسة هذه المبادرات التي تتماشى مع تطور القطاع التعليمي في دبي وطموحات مواطني وسكان الإمارة التعليمية والمعرفية. كما سنعمل على التوسع بالمزيد من المشاريع التعليمية مستقبلاً بما يتماشى مع الخطط التنموية المستدامة للإمارة واحتياجاتها في القطاعين التعليمي والمعرفي".



عبد الله محمد العور: الاستثمار الأمثل في الإنسان

من جهته قال عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة أن مشروع "مدارس دبي" مبادرة فعالة للارتقاء بجودة التعليم بكافة مراحله في إمارة دبي وضمن تكلفة مقبولة ومناسبة لجميع الفئات، بشكل يسمح بتوفير منصات تعليمية متطورة ذات رؤية مستقبلية قادرة على تحقيق الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، وتزويد الأجيال القادمة بالكفاءات والخبرات التعليمية المتميزة من خلال المنهج المعتمد والذي يركز على اللغة العربية وغرس القيم الوطنية ليساهموا بفعالية في تطوير مجتمعاتهم وتحقيق التنمية الشاملة لدولة الإمارات.

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