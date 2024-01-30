الشرطة والأجهزة الأمنية تقبض على مشتبه فيه بالقتل في أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا /PNN /
قبضت الشرطة والأجهزة الأمنية في محافظة أريحا والأغوار اليوم على مشتبه فيه بالقتل في قضية وقعت قبل 10 سنوات في محافظة ضواحي القدس .
وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن المباحث العامة في شرطة محافظة أريحا والأغوار تمكنت من القبض على المشتبه فيه بعد المتابعة وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.
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