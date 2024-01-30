Tuesday, 30 January 2024 06:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشرطة والأجهزة الأمنية تقبض على مشتبه فيه بالقتل في أريحا

1/30/2024 9:13:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا /PNN /
قبضت الشرطة والأجهزة الأمنية في محافظة أريحا والأغوار اليوم على مشتبه فيه بالقتل في قضية وقعت قبل 10 سنوات في محافظة ضواحي القدس .

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن المباحث العامة في شرطة محافظة أريحا والأغوار تمكنت من القبض على المشتبه فيه بعد المتابعة وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

MENAFN30012024000205011050ID1107786908

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث