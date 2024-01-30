هيئة النقل البري: ارتفاع أسطول النقل العام بنسبة 3.4% حتى نهاية 2023

(MENAFN
- Amman Net) ارتفع عدد مركبات النقل العام ضمن اختصاص هيئة النقل البري بنسبة 3.4% بنهاية العام الماضي، مقارنة بنهاية عام 2022، ليصل عدد المركبات إلى 39250 مركبة.
وردا على استفسارت "المملكة"، أوضحت الهيئة أن عدد مركبات التطبيقات الذكية وصل إلى 11492 مركبة تتبع لـ7 شركات بنهاية عام 2023، بارتفاع نسبته 2.5% عن عددها بنهاية عام 2022.
وأشارت إلى أن عدد المركبات فئة متوسط عمومي ارتفع إلى 3662 مركبة خلال الفترة ذاتها، بزيادة نسبتها 1.2% عن العدد المسجل في نهاية 2022، فيما انخفض عدد مركبات السرفيس العمومي، إلى 1002 مركبة، بنهاية العام الماضي، وبنسبة 1.4% عن نهاية عام 2022.
وكذلك، انخفض عدد الحافلات العمومي إلى 714 حافلة، خلال الفترة ذاتها، وبنسبة 12.6% عن العدد المسجل في نهاية 2022.
وسجل عدد مركبات التكسي الأصفر انخفاضا بنسبة 1.5% خلال فترة المقارنة، ليصل إلى 5267 مركبة بنهاية 2023.
وارتفع عدد شركات النقل السياحي الحاصلة على الموافقات إلى 23 شركة حتى نهاية العام الماضي، منها 6 شركات بدأت بالتشغيل الفعلي خلال كانون الثاني من العام 2024.
وشهد دعم أجور طلاب الجامعات، ارتفاعا بنسبة 22.2% بنهاية عام 2023، ليصل إلى 11 مليون دينار، مقارنة مع 9 ملايين دينار بنهاية 2022.
وبشأن شركات النقل حتى عام 2023، فقد بلغ عدد شركات نقل البضائع العامة، 151 شركة، و117 شركة لنقل الحاويات، في حين انخفض عدد شركات نقل النفط الخام ومشتقاته إلى 31 شركة.
وبلغ عدد الرؤوس القاطرة 18166 رأسا، وعدد المقطورات 22556 مقطورة، توزعت على 13518 شاحنة للأفراد بنسبة ملكية بلغت 74.4%، و4648 بنسبة ملكية بلغت 25.6% من المجموع العام لعدد الرؤوس القاطرة.
أما معدل عمر أسطول الشحن، فقد ارتفع بنهاية العام الماضي، بنسبة 3.3% ليصل إلى 19 سنة، مقارنة مع 18.4 سنة بنهاية عام 2022.
أما درجة الرضا عن خدمات النقل العام، فقد استقرت عند 68% بنهاية العام الماضي، فيما بلغ عدد الباصات لكل ألف نسمة، 0.54 باص بارتفاع نسبته 28.6% عن عددها بنهاية 2022، وبلغ متوسط العمر التشغيلي لأسطول النقل العام 12.9 سنة، بارتفاع نسبته 7.8% عن المعدل المسجل في نهاية 2022.
فيما بلغ الإنفاق الرأسمالي لهيئة تنظيم النقل البري حتى نهاية العام المضي، 12.395 مليون دينار، بزيادة نسبتها 47.3% عن نهاية 2022.
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