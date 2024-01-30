هيئة النقل البري: ارتفاع أسطول النقل العام بنسبة 3.4% حتى نهاية 2023

MENAFN - Amman Net) ارتفع عدد مركبات النقل العام ضمن اختصاص هيئة النقل البري بنسبة 3.4% بنهاية العام الماضي، مقارنة بنهاية عام 2022، ليصل عدد المركبات إلى 39250 مركبة.

وردا على استفسارت "المملكة"، أوضحت الهيئة أن عدد مركبات التطبيقات الذكية وصل إلى 11492 مركبة تتبع لـ7 شركات بنهاية عام 2023، بارتفاع نسبته 2.5% عن عددها بنهاية عام 2022.

وأشارت إلى أن عدد المركبات فئة متوسط عمومي ارتفع إلى 3662 مركبة خلال الفترة ذاتها، بزيادة نسبتها 1.2% عن العدد المسجل في نهاية 2022، فيما انخفض عدد مركبات السرفيس العمومي، إلى 1002 مركبة، بنهاية العام الماضي، وبنسبة 1.4% عن نهاية عام 2022.

وكذلك، انخفض عدد الحافلات العمومي إلى 714 حافلة، خلال الفترة ذاتها، وبنسبة 12.6% عن العدد المسجل في نهاية 2022.

وسجل عدد مركبات التكسي الأصفر انخفاضا بنسبة 1.5% خلال فترة المقارنة، ليصل إلى 5267 مركبة بنهاية 2023.

وارتفع عدد شركات النقل السياحي الحاصلة على الموافقات إلى 23 شركة حتى نهاية العام الماضي، منها 6 شركات بدأت بالتشغيل الفعلي خلال كانون الثاني من العام 2024.

وشهد دعم أجور طلاب الجامعات، ارتفاعا بنسبة 22.2% بنهاية عام 2023، ليصل إلى 11 مليون دينار، مقارنة مع 9 ملايين دينار بنهاية 2022.

وبشأن شركات النقل حتى عام 2023، فقد بلغ عدد شركات نقل البضائع العامة، 151 شركة، و117 شركة لنقل الحاويات، في حين انخفض عدد شركات نقل النفط الخام ومشتقاته إلى 31 شركة.

وبلغ عدد الرؤوس القاطرة 18166 رأسا، وعدد المقطورات 22556 مقطورة، توزعت على 13518 شاحنة للأفراد بنسبة ملكية بلغت 74.4%، و4648 بنسبة ملكية بلغت 25.6% من المجموع العام لعدد الرؤوس القاطرة.

أما معدل عمر أسطول الشحن، فقد ارتفع بنهاية العام الماضي، بنسبة 3.3% ليصل إلى 19 سنة، مقارنة مع 18.4 سنة بنهاية عام 2022.

أما درجة الرضا عن خدمات النقل العام، فقد استقرت عند 68% بنهاية العام الماضي، فيما بلغ عدد الباصات لكل ألف نسمة، 0.54 باص بارتفاع نسبته 28.6% عن عددها بنهاية 2022، وبلغ متوسط العمر التشغيلي لأسطول النقل العام 12.9 سنة، بارتفاع نسبته 7.8% عن المعدل المسجل في نهاية 2022.

فيما بلغ الإنفاق الرأسمالي لهيئة تنظيم النقل البري حتى نهاية العام المضي، 12.395 مليون دينار، بزيادة نسبتها 47.3% عن نهاية 2022.