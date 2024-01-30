3.5 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 2023 01/30/2024 - 16:30 عمان ن

كشفت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، ارتفاع حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 2.1% خلال شهر كانون الأول من عام 2023، بالمقارنة مع ذات الشهر خلال عام 2022 لتبلغ 326.1 مليون دولار (231.2 مليون دينار).

أما خلال عام 2023 فارتفعت بنسبة 1.4%، لتبلغ 3 مليارات و501.7 مليون دولار (2 مليار و482.7 مليون دينار)، مقابل 3 مليارات و452.5 مليون دولار (2 مليار و447.8 مليون دينار) خلال عام 2022.

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