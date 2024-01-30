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3.5 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 2023

1/30/2024 9:13:01 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • مجلس النواب، يعقد الثلاثاء جلستين صباحية ومسائية، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
  • إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2024 خلال مؤتمر صحفي الخميس المقبل في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.
  • الأردن يحتل الدرجة 46 من 100 على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 متراجعا بمقدار درجة واحدة عن درجة عام 2022، وفق بيان لمنظمة رشيد للنزاهة والشفافية.
  • قوة خاصة إسرائيلية، تغتال صباح اليوم، ثلاثة فلسطينيين، بعد أن تسللت داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.
  • الأمين العام للأمم المتحدة يستضيف ممثلي الدول المانحة الكبرى للأونروا لدى الأمم المتحدة، على مستوى سفراء الدول في نيويورك لمناقشة ضرورة أن يستمر دعم الوكالة.
  • تكون الأجواء، باردة جدا وغائمة جزئياً إلى غائمة بوجه عام، في حين تتحول الأجواء ليلا بين غائمة جزئيا إلى غائمة ويتجدد هطول الأمطار في المناطق الشمالية
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3.5 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 2023 01/30/2024 - 16:30 عمان ن

كشفت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، ارتفاع حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 2.1% خلال شهر كانون الأول من عام 2023، بالمقارنة مع ذات الشهر خلال عام 2022 لتبلغ 326.1 مليون دولار (231.2 مليون دينار).

أما خلال عام 2023 فارتفعت بنسبة 1.4%، لتبلغ 3 مليارات و501.7 مليون دولار (2 مليار و482.7 مليون دينار)، مقابل 3 مليارات و452.5 مليون دولار (2 مليار و447.8 مليون دينار) خلال عام 2022.

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