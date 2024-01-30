لابيد يتعهد بمنح الحكومة شبكة أمان لعقد صفقة تبادل

وقال لابيد علينا إعادة المختطفين إلى منازلهم، وإلا فسوف ينهار شيء أساسي للغاية في علاقتنا مع بعضنا البعض، في العلاقة بين الشعب ووطنه، وبالتأكيد في جوهر الثقة بين المواطنين والحكومة.

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