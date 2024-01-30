لابيد يتعهد بمنح الحكومة شبكة أمان لعقد صفقة تبادل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعهد زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد بمنح حكومة بنيامين نتنياهو شبكة أمان لأي صفقة من شأنها إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة.
وقال لابيد علينا إعادة المختطفين إلى منازلهم، وإلا فسوف ينهار شيء أساسي للغاية في علاقتنا مع بعضنا البعض، في العلاقة بين الشعب ووطنه، وبالتأكيد في جوهر الثقة بين المواطنين والحكومة.
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