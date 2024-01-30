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لابيد يتعهد بمنح الحكومة شبكة أمان لعقد صفقة تبادل

1/30/2024 9:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعهد زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد بمنح حكومة بنيامين نتنياهو شبكة أمان لأي صفقة من شأنها إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة.


وقال لابيد علينا إعادة المختطفين إلى منازلهم، وإلا فسوف ينهار شيء أساسي للغاية في علاقتنا مع بعضنا البعض، في العلاقة بين الشعب ووطنه، وبالتأكيد في جوهر الثقة بين المواطنين والحكومة.

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