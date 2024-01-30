ولي العهد يهنئ الأمير هاشم

ولي العهد يهنئ الأمير هاشم
التاريخ
1/30/2024 9:12:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني شقيقه الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، بمناسبة ذكرى مولده الذي يصادف اليوم الثلاثاء.
ونشر ولي العهد صورة لشقيقه هاشم معلقا عليها: أخي الغالي هاشم.. كل عام وأنت بخير وعافية..
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