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ولي العهد يهنئ الأمير هاشم

1/30/2024 9:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني شقيقه الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، بمناسبة ذكرى مولده الذي يصادف اليوم الثلاثاء.
ونشر ولي العهد صورة لشقيقه هاشم معلقا عليها: أخي الغالي هاشم.. كل عام وأنت بخير وعافية..

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