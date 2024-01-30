الأرصاد : ثلوج محتملة على هذه المناطق اليوم - أسماء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية إن المرتفعات الجبلية العالية ستشهد اليوم الثلاثاء زخات خفيفة من الثلج لفترات محدودة قد تتراكم بشكل محدود وخفيف فوق المرتفعات الجنوبية العالية.



وأضافت الارصاد أن الغيوم ليلا تزداد تدريجيا خاصة في شمال ووسط المملكة وتتحول الاجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة و يتجدد هطول الامطار في المناطق الشمالية ويمتد في ساعات الليل المتأخرة الى المناطق الوسطى،قد تكون غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، كما يحتمل أن تهطل زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى تكون احيانا ممزوجة بالمطر، الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

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