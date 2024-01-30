نحو 83 مليون دينار أرباح مصفاة البترول في 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية، عن تحقيق أرباح بلغت 82.6 مليون دينار عن العام 2023.



وأشارت الشركة في بيان صحفي، إلى أن صافي الإيرادات التشغيلية بلغت 175 مليون دينار نهاية العام الماضي.



وبينت أن حقوق مساهمي الشركة في الدخل الشامل سجلت نحو 81 مليون دينار.



واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس عبد الكريم العلاوين، النتائج المالية المتميزة للشركة للعام 2023، مؤكدا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود الدؤوبة والتزام فريق العمل بأعلى معايير الكفاءة والابتكار في القطاع.



ولفت العلاوين إلى أن استراتيجية الشركة التي ركزت على التحديث والتوسع أسهمت في تعزيز مكانة الشركة.



ونوه إلى أن عام 2023 كان عامًا للتطور والنمو المستدام، مؤكدا التطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في الأعوام المقبلة.

