بعد وفاة والدتها... ناهد السباعي تكشف مرض شقيقها وتدعو له بالشفاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة ناهد السباعي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في إنستغرام" صورة لشقيقها المخرج محمد السباعي كشفت من خلالها عن تعرضه لوعكة صحية، أدت إلى دخوله أحد المستشفيات في القاهرة، من دون الكشف عن تفاصيل مرضه.
وعلّقت ناهد على صورة شقيقها وهو في المستشفى قائلةً: "وهذا أيضاً يجب أن يمر يا حبيبي سلامتك يا قلب أختك".
وأُصيب شقيق ناهد السباعي بالمرض بعد شهرين من وفاة والدتهما المنتجة ناهد فريد شوقي بشكل مفاجئ، وهو ما عرّض ناهد السباعي لأزمة نفسية جعلتها تختفي عن مواقع التواصل طوال تلك الفترة.
وفي جانب آخر، دعمت الفنانة آية سماحة زوجها المخرج محمد السباعي بكتابة كلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي في موقع "إنستغرام"، بعد تعرّضه لوعكة صحية، جاء فيها: "في الأوقات الجيدة والسيئة دائماً بكون جنبك، بحبّك أكتر مما تتصور".
لها
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