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بعد وفاة والدتها... ناهد السباعي تكشف مرض شقيقها وتدعو له بالشفاء

1/30/2024 8:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة ناهد السباعي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في إنستغرام" صورة لشقيقها المخرج محمد السباعي كشفت من خلالها عن تعرضه لوعكة صحية، أدت إلى دخوله أحد المستشفيات في القاهرة، من دون الكشف عن تفاصيل مرضه.


وعلّقت ناهد على صورة شقيقها وهو في المستشفى قائلةً: "وهذا أيضاً يجب أن يمر يا حبيبي سلامتك يا قلب أختك".


وأُصيب شقيق ناهد السباعي بالمرض بعد شهرين من وفاة والدتهما المنتجة ناهد فريد شوقي بشكل مفاجئ، وهو ما عرّض ناهد السباعي لأزمة نفسية جعلتها تختفي عن مواقع التواصل طوال تلك الفترة.


وفي جانب آخر، دعمت الفنانة آية سماحة زوجها المخرج محمد السباعي بكتابة كلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي في موقع "إنستغرام"، بعد تعرّضه لوعكة صحية، جاء فيها: "في الأوقات الجيدة والسيئة دائماً بكون جنبك، بحبّك أكتر مما تتصور".

لها

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