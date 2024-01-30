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شويغو يأمل في تنفيذ خطة إنتاج صواريخ الدفاع الجوي في الوقت المحدد

1/30/2024 8:11:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن أمله في أن يتم في الوقت المحدد إنجاز طلبية الدولة العسكرية في مجال إنتاج صواريخ الدفاع الجوي، على الرغم من تضاعف الكمية.


أفادت بذلك وزارة الدفاع الروسية عقب زيارة الوزير شويغو لشركات المجمع الصناعي العسكري في يكاترينبورغ.


وذكرت الوزارة أن شويغو، تفقد ورشات إنتاج صواريخ "كاليبر" و"إسكندر" التابعة لشركة "ألماز -أنتي" في يكاترينبورغ.


كما تفقد الوزير ورشات تجميع منظومات الدفاع الجوي من طراز "بوك" و"إس-300 ف" في مصنع كالينين لبناء الماكينات. ونوه بأن خطة إنتاج الصواريخ لمنظومات الدفاع الجوي تضاعفت.

RT

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