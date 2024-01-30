شويغو يأمل في تنفيذ خطة إنتاج صواريخ الدفاع الجوي في الوقت المحدد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن أمله في أن يتم في الوقت المحدد إنجاز طلبية الدولة العسكرية في مجال إنتاج صواريخ الدفاع الجوي، على الرغم من تضاعف الكمية.
أفادت بذلك وزارة الدفاع الروسية عقب زيارة الوزير شويغو لشركات المجمع الصناعي العسكري في يكاترينبورغ.
وذكرت الوزارة أن شويغو، تفقد ورشات إنتاج صواريخ "كاليبر" و"إسكندر" التابعة لشركة "ألماز -أنتي" في يكاترينبورغ.
كما تفقد الوزير ورشات تجميع منظومات الدفاع الجوي من طراز "بوك" و"إس-300 ف" في مصنع كالينين لبناء الماكينات. ونوه بأن خطة إنتاج الصواريخ لمنظومات الدفاع الجوي تضاعفت.
RT
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