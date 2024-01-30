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الاحتلال يفرض غرامة مالية على فلسطيني مقابل استرداد مركبته

1/30/2024 8:11:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غرامة مالية على فلسطيني من الأغوار الشمالية الفلسطينية مقابل استرداد مركبته.


وأفاد الناشط في لجان المقاومة الشعبية أيمن غريب، بأن الاحتلال فرض غرامة مالية بقيمة (4774 شيقل) على الفلسطيني أحمد عوض من منطقة أم الجمال في الأغوار الشمالية، لاسترداد مركبته المحتجزة منذ شهرين.


يُذكر أن سلطات الاحتلال صعدت عمليات الاستيلاء على مركبات الفلسطينيين وممتلكاتهم ومواشيهم خلال الفترة الأخيرة في مناطق الأغوار، وتفرض عليهم غرامات باهظة لاستردادها.

وفا


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