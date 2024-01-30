الاحتلال يفرض غرامة مالية على فلسطيني مقابل استرداد مركبته

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غرامة مالية على فلسطيني من الأغوار الشمالية الفلسطينية مقابل استرداد مركبته.
وأفاد الناشط في لجان المقاومة الشعبية أيمن غريب، بأن الاحتلال فرض غرامة مالية بقيمة (4774 شيقل) على الفلسطيني أحمد عوض من منطقة أم الجمال في الأغوار الشمالية، لاسترداد مركبته المحتجزة منذ شهرين.
يُذكر أن سلطات الاحتلال صعدت عمليات الاستيلاء على مركبات الفلسطينيين وممتلكاتهم ومواشيهم خلال الفترة الأخيرة في مناطق الأغوار، وتفرض عليهم غرامات باهظة لاستردادها.
وفا
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