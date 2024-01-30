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تركيا: تعديل معاهدة مونترو غير مطروح للنقاش

1/30/2024 8:11:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده ستواصل الالتزام ببنود معاهدة مونترو للمضائق، مؤكدا أن إجراء تعديلات عليها "غير قابل للنقاش".
وأكد فيدان خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء مع نظيرته البلغارية، في العاصمة صوفيا، أنه "باعتبارنا الجهة المنفذة لاتفاقية مونترو، فإن الحفاظ على السلام في البحر الأسود ومنع المبادرات التي من شأنها تعرض هذا السلام للخطر هما من أولوياتنا الرئيسية".


وأضاف: "سنواصل الالتزام ببنود معاهدة مونترو. ومسألة إجراء تعديلات على المعاهدة غير قابلة للنقاش ولا حتى التفكير بها".


وفي شأن المذكرة التي وقعتها تركيا ورومانيا وبلغاريا مؤخرا، بشأن إنشاء مجموعة بحرية لمكافحة الألغام في البحر الأسود، أكد فيدان أنهم أظهروا ذلك كحالة نموذجية للتعاون الأمني والإقليمي، مشيرا إلى أنهم، كدول مشاطئة يرون في ذلك خطوة تتماشى مع مبدأ الملكية الإقليمية وروح التحالف.

RT

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