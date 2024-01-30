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حزب الله: استهدفنا تجهيزات تجسسية إسرائيلية

1/30/2024 8:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إنه استهدف تجهيزات تجسسية إسرائيلية مقابل قرية الوزاني الجنوبية، مؤكدا أنه أصابها بشكل مباشر.


من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدة الناقورة جنوب لبنان.

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