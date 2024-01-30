حزب الله: استهدفنا تجهيزات تجسسية إسرائيلية

حزب الله: استهدفنا تجهيزات تجسسية إسرائيلية
التاريخ
1/30/2024 8:11:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال حزب الله اللبناني إنه استهدف تجهيزات تجسسية إسرائيلية مقابل قرية الوزاني الجنوبية، مؤكدا أنه أصابها بشكل مباشر.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدة الناقورة جنوب لبنان.
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