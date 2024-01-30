حوالات الأردنيين في الخارج تُسجل نموًا خلال عام 2023 بنسبة 1.4%

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت ارتفاعًا بنسبة 2.1% خلال شهر كانون الأول من عام 2023، بالمقارنة مع ذات الشهر خلال عام 2022 لتبلغ 326.1 مليون دولار (231.2 مليون دينار).
أما خلال عام 2023 فارتفعت بنسبة 1.4%، لتبلغ 3,501.7 مليون دولار (2,482.7 مليون دينار)، مقابل 3,452.5 مليون دولار (2,447.8 مليون دينار) خلال عام 2022.
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