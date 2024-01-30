الاحتلال ينسف مربعات سكنية غرب مدينة غزة
التاريخ
1/30/2024 8:11:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد الدفاع المدني في غزة أن جيش الاحتلال نسف مربعات سكنية كاملة في حي تل الهوى ومناطق غرب مدينة غزة.
وأضاف أن الاحتلال قصف أيضا مدينة جباليا شمالي القطاع.
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