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الاحتلال ينسف مربعات سكنية غرب مدينة غزة

1/30/2024 8:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الدفاع المدني في غزة أن جيش الاحتلال نسف مربعات سكنية كاملة في حي تل الهوى ومناطق غرب مدينة غزة.

وأضاف أن الاحتلال قصف أيضا مدينة جباليا شمالي القطاع.

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