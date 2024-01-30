الحرب على غزة تدمر مكونات التنوع البيولوجي

MENAFN - Al Wakeel News)قالت سلطة جودة البيئة الفلسطينية إن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لا يشكل كارثة إنسانية فحسب، بل يدمر جميع مكونات التنوع البيولوجي من نبات وكائنات حية دقيقة.



وأوضحت السلطة في بيان أن مكونات الحياة البرية من تنوع نباتي وحيواني على اليابسة وفي عرض بحر القطاع.



وأوضحت أن الأسلحة والمتفجرات التي استخدمها الاحتلال في القطاع أدت إلى تدمير موائل الحيوانات البرية وقتلها وحرق كل أشكال الحياة النباتية.



الأمر الذي أدى ويؤدي إلى خسارة أنواع بعينها من الحياة البرية وحتى اختفائها بشكل دائم، كما دمر أحد أهم مسارات هجرة الطيور العالمية في فصول مختلفة من السنة.

