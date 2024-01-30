الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن من الأغوار مقابل استرداد مركبته

MENAFN - Palestine News Network ) الأغوار/PNN- فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غرامة مالية على مواطن من الأغوار الشمالية مقابل استرداد مركبته.

وأفاد الناشط في لجان المقاومة الشعبية أيمن غريب، بأن الاحتلال فرض غرامة مالية بقيمة (4774 شيقل) على المواطن أحمد عوض من منطقة أم الجمال في الأغوار الشمالية، لاسترداد مركبته المحتجزة منذ شهرين.

يُذكر أن سلطات الاحتلال صعدت عمليات الاستيلاء على مركبات المواطنين وممتلكاتهم ومواشيهم خلال الفترة الأخيرة في مناطق الأغوار، وتفرض عليهم غرامات باهظة لاستردادها.