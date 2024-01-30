الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن من الأغوار مقابل استرداد مركبته

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN- فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غرامة مالية على مواطن من الأغوار الشمالية مقابل استرداد مركبته.
وأفاد الناشط في لجان المقاومة الشعبية أيمن غريب، بأن الاحتلال فرض غرامة مالية بقيمة (4774 شيقل) على المواطن أحمد عوض من منطقة أم الجمال في الأغوار الشمالية، لاسترداد مركبته المحتجزة منذ شهرين.
يُذكر أن سلطات الاحتلال صعدت عمليات الاستيلاء على مركبات المواطنين وممتلكاتهم ومواشيهم خلال الفترة الأخيرة في مناطق الأغوار، وتفرض عليهم غرامات باهظة لاستردادها.
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