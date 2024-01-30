وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد: عبد الفتاح السيسي رفض تلقي اتصالاً هاتفياً من نتنياهو

أفادت وسائل الإعلام العبرية الأسبوع الماضي أن مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض طلباً للتحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن القضية الفلسطينية.

وحذرت مصر أيضاً الأسبوع الماضي من أن أي محاولة لإعادة السيطرة الأمنية على شريط الأرض الذي يفصل قطاع غزة ومصر ستؤدي إلى "تهديد خطير" للعلاقات بين البلدين المجاورين، وهو الممر البالغ طوله 14 كيلومتراً، ويعرف باسم محور فيلادلفيا والذي يمتد على طول الحدود المصرية مع غزة.



وتحدث القادة الإسرائيليون مؤخراً عن استعادة السيطرة على الممر - الذي انسحب منه الجيش الإسرائيلي عندما غادرت إسرائيل غزة عام 2005 - لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة.



وتخشى مصر من أن تؤدي عملية عسكرية على الحدود إلى دفع أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى أراضيها، ووفقا لتقرير نشرته «تايمز أوف إسرائيل" كان مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي رونين بار في القاهرة أمس للقاء رئيس المخابرات المصري عباس كامل، وسط تقارير عن ارتفاع حدة التوترات بين إسرائيل والقاهرة بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونقل التقرير عن مصدرين إسرائيليين قولهما إن بار سافر إلى القاهرة الاثنين لمناقشة قضايا غير متعلقة بالرهائن بعد مشاركته مع كامل في محادثات الرهائن في باريس الأحد.

وتضمنت القضايا العمليات العسكرية بالقرب من الحدود المصرية والخطط لما بعد الحرب، وفقاً للتقرير، وأفادت القناة العامة الإسرائيلية أيضاً عن زيارة بار إلى القاهرة.



وبرزت التوترات المصرية الإسرائيلية جراء العمليات الإسرائيلية على الحدود المصرية ومحاولات الجانب الإسرائيلي السيطرة على شريط فيلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة.





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