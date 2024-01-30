الاتحاد الآسيوي يدين التصرفات المزعجة والعدائية في المؤتمر الصحفي لمباراة العراق والأردن

أدان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشدة التصرفات "المزعجة والعدائية"، التي شهدها المؤتمر الصحفي لمباراة العراق والأردن ببطولة كأس الأمم الآسيوية.وودع منتخب العراق المسابقة القارية، المقامة حاليا في قطر، عقب خسارته 2 / 3 أمام منتخب الأردن، أمس الاثنين، في دور الـ16 للبطولة، فيما شهد المؤتمر الصحفي الخاص بالإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني لمنتخب العراق، انسحاب الصحفيين العراقيين من القاعة، بعدما شنوا هجوما لاذعا عليه وحملوه مسؤولية الخسارة.

وأصدر الاتحاد الآسيوي بيانا نشره على موقعه الألكتروني الرسمي اليوم الثلاثاء، حيث ذكر " نؤمن بتوفير بيئة يمكن خلالها أن يشارك الصحفيون في عملهم المهم بتغطية منافسات كرة القدم الآسيوية، باحتراف وباحترام متبادل".

وأضاف "يشعر الاتحاد بخيبة أمل كبيرة نتيجة التصرفات التي حصلت خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة العراق والأردن، وقد قام باتخاذ قرار سريع بحرمان الأفراد المسؤولين عن هذه الأحداث من تغطية ليس فقط كأس أمم آسيا 2023 في قطر، بل كذلك البطولات المستقبلية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث أن التصريح الإعلامي يعتبر بمثابة امتياز يتضمن مسؤولية الالتزام بالمعايير الأخلاقية، وكل من يخرق هذا المعايير سوف يواجه العواقب".

أوضح البيان "عند مواجهة أي تصرفات مدمرة تشكل خطورة على سلامة الأفراد في فعالياتنا، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيتصرف سريعا لحماية الأطراف المعنية، وحماية سمعة وحرمة بطولاتنا. ونحن واثقون أن رد فعلنا في هذه المناسبة سيكون له تأثير رادع عبر إرسال رسالة واضحة أن مثل هذه التصرفات لن يتم التساهل معها".

وتابع "الاتحاد الآسيوي لا يعلق على الحالات المتعلقة بأداء التحكيم، ونحن ندين بقوة أي شكل من أشكال التهديد أو التحرش أو نشر المعلومات الشخصية التي تستهدف حكامنا ولاعبينا ومسؤولينا وكافة الأطراف المعنية".

واختتم الاتحاد الآسيوي بيانه "مثل هذه التصرفات تتعارض مع روح اللعب النظيف والاحترام التي نقوم بالترويج لها في داخل مجتمع أسرة كرة القدم الآسيوية".

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