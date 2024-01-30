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هالاند يعود لقائمة مانشستر سيتي غدًا

1/30/2024 8:00:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عودة النرويجي آرلينغ هالاند، لقائمة الفريق لمواجهة بيرنلي غدًا في الدوري الإنجليزي.

وكان هالاند تعرض لإصابة ديسمبر الماضي ليغيب عن صفوف مانشستر سيتي لأكثر من شهرين، بعدما تعرض لضغط على عظام القدم، مما جعله غير قادر على القيام بأي حمل بدني عليها لذلك تطلب الأمر غيابه وتأهيله.

وأكد غوارديولا اليوم الثلاثاء، أن هالاند سيكون جاهزاً للتواجد ضمن قائمة مانشستر سيتي أمام بيرنلي، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيشارك بصفة أساسية أم كبديل لكن عودته في حد ذاته تعتبر خبر سار لجماهير السماوي.

ويلعب مانشستر سيتي مع بيرنلي بالجولة 21 من الدوري الإنجليزي، مساء غداً الأربعاء، في تمام الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

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