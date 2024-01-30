مكافآت سخية في انتظار رجال الشرطة الفرنسية خلال أولمبياد باريس 2024

عرض وزير الداخلية الفرنسي اليوم الثلاثاء على ضباط الشرطة مكافآت تصل إلى 1900 يورو (2050 دولارا) للعمل خلال أولمبياد باريس 2024، وذلك وفقا لرسالة أُرسلت للشرطة ونُشرت على موقع إكس للتواصل الاجتماعي.

وتعقد الحكومة اجتماعات مع اتحادات الخدمة العامة لمحاولة ضمان تغطية دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين في منتصف موسم العطلات في فرنسا.

وقال جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي على موقع إكس "سيتم توفير الموارد اللازمة لضمان حصولكم على أجر عادل مقابل التزامكم ولتمويل تدابير الدعم الاجتماعي".

وقالت نقابات الشرطة إن الحكومة لا تأخذ في الاعتبار بشكل كاف التضحيات التي سيقدمها آلاف الضباط هذا الصيف، بما في ذلك التخلي عن خطط العطلات وإيجاد رعاية إضافية للأطفال.

ونظم بعض الضباط، الذين يعانون بالفعل من التوتر بعد أشهر من التنبيهات الأمنية المشددة والتوترات الأخرى المرتبطة بالحرب في غزة، احتجاجات مؤخرا.

وسيحصل رجال الشرطة الذين يوافقون على فترة إجازة سنوية أقل خلال الأولمبياد على مكافأة قدرها ألف يورو، والتي يمكن أن ترتفع إلى 1600 يورو لأفراد الشرطة المتمركزين حول الملاعب الأولمبية.

وسيحصل الضباط العاملون في باريس وما حولها، وكذلك الموجودون عند نقاط التفتيش الحدودية ومطارات باريس على 300 يورو إضافية.

وقال دارمانان إنه يريد "التعبئة بنسبة 100 بالمئة" خلال الأولمبياد، لكنه قرر السماح لكل ضابط بإجازة عشرة أيام على الأقل بين يونيو وسبتمبر المقبلين.

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