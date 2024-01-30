Tuesday, 30 January 2024 03:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جامعة نيقوسيا تعرض برامجها الطبية والبيطرية في معرض الجامعات الدولي بالرياض

1/30/2024 7:33:23 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز:

تشارك جامعة نيقوسيا (UNIC) في معرض الجامعات الدولي القادم، المقرر عقده في الرياض في الفترة من 30 إلى 31 يناير. ويعتبر هذا الحدث الهام بمثابة منصة لجامعة نيقوسيا للتوعية حول برامج الدراسات الطبية والبيطرية، من بين أمور أخرى، لجمهور عالمي.

سيحضر المعرض ممثلون عن كليات الطب والطب البيطري التابعة لجامعة نيقوسيا لتقديم معلومات شاملة حول خيارات الدراسة المتنوعة المتاحة في الجامعة. وسيكونون متاحين لمناقشة الجوانب الفريدة للبرامج والمرافق الحديثة وبيئة التعلم الديناميكية التي تقدمها الجامعة في قبرص.

نحن ندعو الجميع من المهتمين من الطلاب وأولياء أمورهم لزيارة جناحنا في المعرض. ستكون هذه فرصة رائعة لمعرفة المزيد حول ما يجعل جامعة نيقوسيا واحدة من المنصات الرائدة في التعليم الطبي والبيطري في جنوب شرق أوروبا، ولاكتشاف كيف يمكن لبرامجنا أن تساعد في تشكيل وظائف ناجحة في هذه المجالات.

وتقع جامعة نيقوسيا في قبرص، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، وهي مؤسسة عالمية رائدة معروفة بالتزامها بالابتكار والتميز في التعليم العالي. تم تصنيف الجامعة ضمن أفضل 2% من الجامعات في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتصنيفات الجامعات العالمية الصادرة عن مجلة تايمز للتعليم العالي (THE) لعام 2024، وهو ليس مجرد مركز للتعلم، ولكنه بوتقة تنصهر فيها الثقافات. موطن لمجموعة متنوعة من الطلاب يبلغ عددهم 12500 طالب من أكثر من 100 دولة، ويمثل حرمها الجامعي مجتمعًا نابضًا بالحياة ومتعدد الثقافات.

وتقدم جامعة نيقوسيا مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية، بما في ذلك الدراسات الطبية والبيطرية المتطورة، التي تهدف إلى تزويد الطلاب بتجربة تعليمية شاملة وعملية.

MENAFN30012024007116015312ID1107786348

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث