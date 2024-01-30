جامعة نيقوسيا تعرض برامجها الطبية والبيطرية في معرض الجامعات الدولي بالرياض

الرياض – أصداف نيوز:

تشارك جامعة نيقوسيا (UNIC) في معرض الجامعات الدولي القادم، المقرر عقده في الرياض في الفترة من 30 إلى 31 يناير. ويعتبر هذا الحدث الهام بمثابة منصة لجامعة نيقوسيا للتوعية حول برامج الدراسات الطبية والبيطرية، من بين أمور أخرى، لجمهور عالمي.

سيحضر المعرض ممثلون عن كليات الطب والطب البيطري التابعة لجامعة نيقوسيا لتقديم معلومات شاملة حول خيارات الدراسة المتنوعة المتاحة في الجامعة. وسيكونون متاحين لمناقشة الجوانب الفريدة للبرامج والمرافق الحديثة وبيئة التعلم الديناميكية التي تقدمها الجامعة في قبرص.

نحن ندعو الجميع من المهتمين من الطلاب وأولياء أمورهم لزيارة جناحنا في المعرض. ستكون هذه فرصة رائعة لمعرفة المزيد حول ما يجعل جامعة نيقوسيا واحدة من المنصات الرائدة في التعليم الطبي والبيطري في جنوب شرق أوروبا، ولاكتشاف كيف يمكن لبرامجنا أن تساعد في تشكيل وظائف ناجحة في هذه المجالات.

وتقع جامعة نيقوسيا في قبرص، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، وهي مؤسسة عالمية رائدة معروفة بالتزامها بالابتكار والتميز في التعليم العالي. تم تصنيف الجامعة ضمن أفضل 2% من الجامعات في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتصنيفات الجامعات العالمية الصادرة عن مجلة تايمز للتعليم العالي (THE) لعام 2024، وهو ليس مجرد مركز للتعلم، ولكنه بوتقة تنصهر فيها الثقافات. موطن لمجموعة متنوعة من الطلاب يبلغ عددهم 12500 طالب من أكثر من 100 دولة، ويمثل حرمها الجامعي مجتمعًا نابضًا بالحياة ومتعدد الثقافات.

وتقدم جامعة نيقوسيا مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية، بما في ذلك الدراسات الطبية والبيطرية المتطورة، التي تهدف إلى تزويد الطلاب بتجربة تعليمية شاملة وعملية.