جامعة نيقوسيا تعرض برامجها الطبية والبيطرية في معرض الجامعات الدولي بالرياض

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
تشارك جامعة نيقوسيا (UNIC) في معرض الجامعات الدولي القادم، المقرر عقده في الرياض في الفترة من 30 إلى 31 يناير. ويعتبر هذا الحدث الهام بمثابة منصة لجامعة نيقوسيا للتوعية حول برامج الدراسات الطبية والبيطرية، من بين أمور أخرى، لجمهور عالمي.
سيحضر المعرض ممثلون عن كليات الطب والطب البيطري التابعة لجامعة نيقوسيا لتقديم معلومات شاملة حول خيارات الدراسة المتنوعة المتاحة في الجامعة. وسيكونون متاحين لمناقشة الجوانب الفريدة للبرامج والمرافق الحديثة وبيئة التعلم الديناميكية التي تقدمها الجامعة في قبرص.
نحن ندعو الجميع من المهتمين من الطلاب وأولياء أمورهم لزيارة جناحنا في المعرض. ستكون هذه فرصة رائعة لمعرفة المزيد حول ما يجعل جامعة نيقوسيا واحدة من المنصات الرائدة في التعليم الطبي والبيطري في جنوب شرق أوروبا، ولاكتشاف كيف يمكن لبرامجنا أن تساعد في تشكيل وظائف ناجحة في هذه المجالات.
وتقع جامعة نيقوسيا في قبرص، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، وهي مؤسسة عالمية رائدة معروفة بالتزامها بالابتكار والتميز في التعليم العالي. تم تصنيف الجامعة ضمن أفضل 2% من الجامعات في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتصنيفات الجامعات العالمية الصادرة عن مجلة تايمز للتعليم العالي (THE) لعام 2024، وهو ليس مجرد مركز للتعلم، ولكنه بوتقة تنصهر فيها الثقافات. موطن لمجموعة متنوعة من الطلاب يبلغ عددهم 12500 طالب من أكثر من 100 دولة، ويمثل حرمها الجامعي مجتمعًا نابضًا بالحياة ومتعدد الثقافات.
وتقدم جامعة نيقوسيا مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية، بما في ذلك الدراسات الطبية والبيطرية المتطورة، التي تهدف إلى تزويد الطلاب بتجربة تعليمية شاملة وعملية.
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