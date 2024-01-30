البارالمبية الدولية تتفقد برامج عمل وجهود اللجنة الوطنية لتطوير الرياضيين

اطلعت اللجنة البارالمبية الدولية، على برامج العمل في اللجنة البارالمبية الوطنية، وكيفية تقديم برامج الدعم للفئات من أصحاب الهمم، وذلك من خلال مجموعة من الاجتماعات التي عقدت على مدار 3 أيام بهدف دعم وتطوير العمل البارالمبي في الإمارات.

وقادت الفعاليات، ليلى الظريف منسقة اللجنة البارالمبية الدولية مع اللجان البارالمبية الآسيوية، حيث ارتكزت الفعاليات على 3 محاور أساسية هي الحوكمة والتنمية التنظيمية، وتطوير الرياضيين، والبرنامج التنفيذي للمنح وانتهت الفعاليات بوضع خطّة التطوير للجنة البارالمبية الوطنية.

وأكد ذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن زيارة ممثلة اللجنة البارالمبية الدولية جاءت ضمن مجموعة من الزيارات التي تقوم بها اللجنة الدولية إلى المنطقة، حيث كانت الإمارات أول زيارة لها في المنطقة؛ وقال : الزيارة جاءت مثمرة، خاصة وأن هدفها تبادل المعرفة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها اللجنة البارالمبية الدولية للجان الأهلية في المنطقة".

وأضاف: تضمنت الزيارة مجموعة من الجولات الميدانية وورش العمل عن استراتيجية العمل داخل اللجنة البارالمبية الوطنية، وكيفية تقديم طلبات الدعم استناداً للاستفادة من الخدمات المقدمة من "اللجنة الدولية" تعزيزاً للحركة البارالمبية في المنطقة.

وأوضح المهيري، أن ممثلة اللجنة الدولية اطلعت على سير العمل داخل اللجنة البارالمبية الوطنية، والبرامج الرياضية والفنية التي تنفذها، وناقشت أبرز التحديات الّتي تواجه الأجهزة الفنية واللاعبين في ظل المشاركات الدوليّة والإقليمية المتلاحقة.

وقال: أثنت ممثلة اللجنة البارالمبية الدولية على آلية العمل داخل اللجنة الوطنية وكم الجهود المبذولة في تحقيق الأهداف الموضوعة من أجل الارتقاء بالرياضة البارالمبية في الإمارات، بمختلف عناصرها سواء على صعيد اللاعبين أو الفنيين وكذلك التحكيم.

وأضاف: أكدت الظريف أن اللجنة البارالمبية الوطنية تلتزم بتنفيذ كافة المعايير الدولية لإنجاح الرياضية البارالمبية وهو ما تجسد في كم الإنجازات التي تحققت على مختلف الأصعدة على مدار السنوات الماضية، قارياً وإقليميا ودولياً.

وأشار إلى أن ممثلة اللجنة الدولية حرصت على تفقد استعدادات المنتخبات الوطنية، التي تشارك في بطولة غرب آسيا، وزارت منتخبات كرة السلة على الكراسي المتحركة والرماية، والأخير يستعد أيضا للمشاركة في بطولة كأس العالم للرماية مارس المقبل بمدينة نيودلهي.

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