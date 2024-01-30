زلزال يضرب جزيرة اسكتلندية

ضرب زلزال جزيرة مول في هبريدس الداخلية، على الساحل الغربي لاسكتلندا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" عن هيئة المسح الجيولوجي البريطانية

قولها، اليوم الثلاثاء،

إن الزلزال الذي بلغت قوته 3.3 درجات على مقياس ريختر للزلازل وقع في الساعة 07:30 مساء

بالتوقيت المحلي (19:30 بتوقيت غرينتش) أمس

الاثنين.

وأضافت أنه تم الشعور بالزلزال في جزيرة مول ذاتها وفي الجزر المحيطة بها وفي البر الرئيسي خاصة عل مسافة 50 كيلومتراً من مركز الزلزال.

وقال ألاسدير ساتشل (45 عاماً) وهو مقيم في مول إنه اعتقد أن سيارة اصطدمت بمنزله عندما وقع الزلزال.

وأضاف صانع الأفلام والمسرحيات والبودكاست للوكالة اليوم الثلاثاء: "كنت جالساً على مكتبي في نحو الساعة 07:30 مساء الليلة الماضية، وسمعت دوياً كبيراً للغاية، ثم انفجاراً كبيراً جداً وبعدها اهتز المنزل".

ولجأ بعض الأشخاص إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة تجربتهم مع الزلزال الذي كان مركزه في شمال غرب الجزيرة بالقرب من قرية ديرفايج.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز