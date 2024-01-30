ذهبيتان وفضية وبرونزيتان حصاد الإمارات في الـبوتشيا بدورة غرب أسيا البارالمبية





حقق منتخب الإمارات لرياضة البوتشيا ميداليتان ذهبيتان وميدالية فضية وميداليتان برونزيتان، ضمن منافسات النسخة الرابعة، لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية بنادي الثقة للمعاقين، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 11 دولة، وتستمر حتى 3 فبراير المقبل.

وأهدت اللاعبة رئيسة الفلاسي، الإمارات أول ميدالية ذهبية، في منافسات البوتشيا فئة "بي سي 4" للسيدات، كما أضافت للإمارات الميدالية الذهبية الثانية مع اللاعب حمدان الكعبي في منافسات البوتشيا زوجي فئة "بي سي 4"، بينما حقق اللاعب الإماراتي خالد المراشدة الميدالية الفضية في منافسات رجال فئة "بي سي 2"، وتوّج اللاعب عمر الفلاسي بالميدالية البرونزية فئة "بي سي 3"، وفاز اللاعب حمدان الكعبي بالميدالية البرونزية فئة "بي سي 4".

وحصد المنتخب السعودي 3 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتينن، وميدالية برونزية، وفاز المنتخب البحريني بذهبيتين، وبرونزيتين، وحقق المنتخب العراقي الفوز بميداليتين ذهبيتين، و6 فضيات، وبرونزية.

وفي إطار منافسات الجولة الثالثة من كرة السلة للكراسي المتحركة، حقق المنتخب الإماراتي فوزاً كبيراً على نظيره العماني بنتيجة 49-35، ونال الفريق السعودي العلامة الكاملة بعد تغلبه على المنتخب البحريني 73-48، بينما تتضمن مباريات اليوم لقاء يجمع المنتخب السعودي مع نظيره العماني، والمنتخب العراقي مع نظيره البحريني.

وشهدت منافسات كرة الهدف، في جولتها الأولى المقامة في جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، تنافساً كبيراً بين 6 فرق مشاركة، هي "الإمارات والسعودية والعراق وقطر والأردن وعمان"؛ إذ حقق الفريق السعودي فوزاً سهلاً على الفريق الإماراتي بنتيجة 11-1، قبل أن يتعادل في مباراة مثيرة مع المنتخب القطري 8-8؛ ليحصد 4 نقاط، كما حقق الفريق الأردني فوزاً على الفريق الإماراتي بنتيجة 17-7، وتغلب على الفريق العماني بنتيجة 18-8، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما حقّق المنتخب العراقي العلامة الكاملة 6 نقاط، بعد فوزه على المنتخب العماني بنتيجة 11-1، وعلى المنتخب القطري في مباراة مثيرة وصعبة جداً بنتيجة 7-6.

وسيلتقي اليوم في مباريات حاسمة للصعود الفريق السعودي مع الفريق العماني في المنافسات الصباحية، ويواجه الفريق العراقي في منافسات بعد الظهر، ويلتقي الفريق الإماراتي مع الفريق القطري قبل أن يلتقي الفريق العماني، ويلتقي الفريق الأردني نظيره العراقي، ثم القطري.

وأسفرت نتائج اليوم الثاني من منافسات الريشة الطائرة عن فوز لاعب المنتخب العراقي محمد جواد 2-0 على لاعبة المنتخب البحريني روبا العامري، كما فاز لاعب المنتخب العراقي محمد كريم على اللاعب الإماراتي محمد أحمد الزرعوني 2-0، وحقق اللاعب السعودي محمد أحمد علي فوزاً على اللاعب اللبناني إياد مشلب 2-0 ، كما فاز اللاعب السوري فراس يحيى على مواطنه مطر عاطف 2-0، وحقق اللاعب اللبناني رضا رزق الفوز على اللاعب الأردني علاء القواسمة 2-0.

وأعرب الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، عن سعادته بتنظيم هذه النسخة بنادي الثقة للمعاقين في الشارقة، ما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعزز المكتسبات التي ظلت تحققها رياضة ذوي الإعاقة على مستوى الدولة.

وأوضح أنّ نادي الثقة للمعاقين قادر على إبهار الجميع، من خلال تقديم بطولة بتنظيم مثالي ما يعزز النمو المتسارع في قطاع الرياضة على مستوى الدولة، ورياضة المعاقين بشكل خاص، كما هنأ "فرسان الإرادة" بالبداية القوية، وحصد أولى الميداليات الملونة.

وأبدى الدكتور عبدالرزاق بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، سعادته بالبداية القوية للاعبين المشاركين في المنافسات المختلفة، منوهًا بأنّ الزخم الإعلامي والتغطيات الصحفية في وسائل الإعلام المختلفة وفي وسائل التواصل الاجتماعي أعطى الدورة شكلاً مغايراً في الإمارات وخارجها، مضيفا أنّ الهدف من الدورة هو تطوير قدرات اللاعبين المشاركين للوصول إلى الأولمبياد، علاوة على الاحتكاك وتبادل الخبرات.

وقالت اللاعبة رئيسة الفلاسي، إنّها سعيدة بإهداء الإمارات أول ميدالية ذهبية في منافسات النسخة الرابعة لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، مشيرة إلى أنّ البوتشيا لعبة تنافسية ممتعة للاعبين والمشاهدين، تحتاج إلى التركيز واستراتيجية محددة، داعية

الجمهور إلى حضور فعاليات الحدث الذي يستحوذ على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية؛ لتشجيع الأبطال المشاركين من أجل تحقيق طموحاتهم على الأصعدة كافة، ونشر اللعبة بالدولة والوطن العربي.

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