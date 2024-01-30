ضغوط على بايدن لرد حاسم في الشرق الأوسط والاقتداء بـ الحرب الأمريكية - العثمانية!

تنهال الانتقادات الأمريكية على إدارة الرئيس جو بايدن بشأن تصاعد الهجمات على القوات والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وكان آخرها وأخطرها مقتل ثلاثة جنود وجرح 40 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية صغيرة شمال شرق الأردن الأحد الماضي.

ورجح مسؤولون أميركيون في تصريحات لشبكة "سي إن إن" أن يكون الرد الأمريكي على الهجوم الأخير أقوى من الضربات الانتقامية الأمريكية السابقة في العراق وسوريا.

ويتعرض الرئيس جو بايدن لضغوط متزايدة للرد بطريقة توقف هذه الهجمات في الشرق الأوسط وتأمين الملاحة في البحر الأحمر.

واستهدفت ميليشيات مسلحة تقول واشنطن إنها موالية لطهران، المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا أكثر من 165 مرة منذ أكتوبر، كما تعرضت عشرات السفن في البحر الأحمر لهجمات من الحوثيين رغم تشكيل الولايات المتحدة تحالفاً دولياً وتنفيذها سلسلة ضربات ضد الحوثيين.

ودعا العديد من المشرعين الجمهوريين الولايات المتحدة إلى ضرب داخل إيران مباشرة لإرسال رسالة واضحة، إلا أن إدارة بايدن تعمل على صياغة رد يكون موجعاً من دون أن تخاطر بفتح جبهة حرب.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن الرئيس بايدن سيرّد بالطريقة الملائمة، مضيفًا "لكننا لا نسعى إلى حرب مع إيران. لا نريد نزاعا أوسع في الشرق الأوسط".

وقارن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن البيئة الأمنية الجديدة في الشرق الأوسط، ووصفها بأنها خطيرة بقدر ما كانت عليه في المنطقة منذ عام 1973 على الأقل، وربما حتى قبل ذلك.

"القائد الأعلى لا يحب السلطة"

الأسبوع الماضي، أكد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أن الرئيس بايدن "لديه سلطة واضحة لاستخدام القوة العسكرية عندما تتعرض حياة ومصالح الأمريكيين للهجوم". لكنه انتقد بايدن لعدم نشر تلك القوات بشكل أكبر "لمهاجمة أعداء أمريكا". وقال ماكونيل: "القائد الأعلى لا يحب السلطة". واتهم بايدن بتوجيه ضربات ضد أهداف "منخفضة القيمة" والفشل في "فرض تكاليف كبيرة على إيران".

جادل ماكونيل بأن الرئيس الثالث للولايات المتحدة توماس جيفرسون (1801 - 1809) لم يكن متحمسًا لاستخدام القوة في أي مكان. لكن الهجمات على السفن الأمريكية من قبل القراصنة في أواخر القرن الثامن عشر شجعت الولايات المتحدة في بداياتها على تطوير قوات بحرية (مارينز) لحماية مصالحها على متن السفن.

وأضاف ماكونيل: "إن التهديدات التي كان يمثلها القراصنة في البحر الأبيض المتوسط قد شكلت إجماعاً حول الأدوار المناسبة لفرعي المادة الأولى والمادة الثانية من الدستور في إدارة الحرب. لقد كانت حرية الملاحة مصلحة وطنية أساسية للولايات المتحدة منذ البداية".

حديث ماكونيل عن حرب القراصنة في البحر الأبيض المتوسط، إشارة إلى المواجهات البحرية مطلع القرن التاسع عشر، بين الولايات المتحدة والسفن الحربية العثمانية.

في عام 1785، أعلن الداي محمد الجزائري الحرب على الولايات المتحدة واستولى على عدة سفن. لم تتمكن الحكومة الأمريكية المتعثرة ماليًا من زيادة القوات البحرية التي من شأنها حماية سفنها.

ويتضمن الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية ملخصاً عن هذه الحرب من وجهة نظر الولايات المتحدة. وورد أنه في محاولة لمواجهة التحدي الذي يمثله الداي، حاول توماس جيفرسون، سفير الولايات المتحدة في فرنسا آنذاك، بناء تحالف من القوى البحرية الأضعف لهزيمة السفن البحرية العثمانية في شمال أفريقيا، لكنه لم ينجح. فأبرمت واشنطن معاهدات مع الحكام التابعين للعثمانيين في الجزائر وتونس وطرابلس. وبموجب شروط هذه المعاهدات، وافقت الولايات المتحدة على دفع الجزية وحررت 83 بحارا أمريكيا.

وشكلت هذه الهجمات دافعاً رئيسياً لبناء القوة البحرية الأمريكية (المارينز)، وتحديداً استيلاء العثمانيين على سفن أمريكية في عام 1794.

في المحصلة، خاضت الولايات المتحدة حربين كبيرتين إلى جانب الغارات القصيرة، الأولى في طرابلس الليبية (1801-1805) والثانية في الجزائر (1815-1816)، وهي الأعنف، لذلك غلب اسم الجزائر على هذه الحروب في البحر المتوسط.

وعقدت سلسلة اتفاقيات لإنهاء الهجمات على سفنها في البحر المتوسط، وكانت هذه الهجمات على المصالح الأمريكية تحظى بتعاطف بريطانيا بسبب توترات تجارية وسياسية عميقة مع أمريكا المستقلة حديثاً. واستسلمت واشنطن أمام الهجمات العثمانية في العام 1812 حيث اندلعت الحرب بين بريطانيا والولايات المتحدة، وبمجرد أن وضعت أوزارها، توجهت قوة بحرية أمريكية هي الأكبر حتى ذلك الوقت، إلى البحر المتوسط، وأعلنت الحرب على الجزائر عام 1815 إلى أن وقع الجانبان معاهدة صادق عليها الكونغرس في ديسمبر من العام نفسه. وبموجب هذا الصراع الطويل ونتائجه، بات الأسطول الأمريكي وسفنها التجارية تبحر بأمان في البحر الأبيض المتوسط وبرز في البحار قوة جديدة هي "المارينز".

دعوة ميتش ماكونيل بالاقتداء بهذه الحرب من أجل "بسط الأمن في المنطقة"، يستدعي استكمال أوجه التشابه، وأبرزها أن العداء بين بريطانيا والولايات المتحدة خلال الحروب العثمانية ساهم في هزيمة الولايات المتحدة وتعرضها للهجمات، وذلك لغياب التعاون مع القوة البحرية الأهم في العالم آنذاك. ولم يتحقق الأمان سوى بانضمام بريطانيا إلى الجهود الأمريكية في نهاية المطاف.

فما هي القوة التي ستكون مساعدتها حاسمة لتمكين واشنطن من تحقيق أهدافها في البحر الأحمر والشرق الأوسط على غرار الدور البريطاني قبل قرنين؟

لم تخفِ الولايات المتحدة الإجابة، حيث طلبت علناً المساعدة من الصين والتي اكتفت حتى الآن بالدعوة إلى إيقاف الهجمات على السفن وعدم تصعيد الصراع من كافة الأطراف.

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