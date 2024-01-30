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كأس آسيا 2023.. منتخب الأردن يأمل في فك عقدة ربع النهائي

1/30/2024 7:20:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

مع تأهله إلى ربع النهائي من كأس آسيا، المقامة حالياً في قطر على حساب نظيره العراقي، تنتظر المنتخب الأردني مواجهة مصيرية أمام منتخب طاجيكستان المتأهل لهذا الدور أيضاً، في أول مشاركة له بالبطولة.

وصعد المنتخب الأردني إلى ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما صنع لاعبوه "ريمونتادا" تاريخيه أمام العراق، حيث تقدم المنتخب الأردني عن طريق يزن النعيمات، ليعود المنتخب العراقي ويرد بهدفين سجلهما سعد ناطق، وأيمن حسين، قبل أن يرد المنتخب الأردني بهدفين عن طريق يزن العرب، ونزار الرشدان في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وسبق لمنتخب الأردن أن تأهل إلى الدور ربع النهائي في نسخة 2004 ثم ودع بالخسارة أمام اليابان بركلات الترجيح، وفي نسخة 2011 تأهل أيضًا للدور نفسه ثم خرج من البطولة أمام أوزبكستان، بالخسارة 1-2، لتكون المباراة الثالثة له في هذا الدور أمام طاجيكستان على استاد أحمد بن علي الجمعة المقبل، مفصلية حيث يأمل منتخب الأردن فك عقدة الدور ربع النهائي، أمام طاجيكستان الطامح إلى انجاز غير مسبوق.

وأكد المغربي حسين عموتة مدرب منتخب الأردن، أن ما حققه المنتخب الأردني يعد إنجازاً كبيراً، بعد مباراة قوية أمام المنتخب العراقي أحد المرشحين للفوز باللقب.

وأوضح عموتة أن فريقه عليه أن يثبت للجميع أنه قادر على مواصلة المشوار بالروح القتالية العالية نفسها لبلوغ أبعد نقطة في البطولة، وأن يتحلى بالتركيز حينما يواجه طاجيكستان، مؤكداً أن كل مباراة لها ظروفها، وأن المنتخب الطاجيكي يستحق الاحترام على ضوء ما قدمه حتى الآن من البطولة، وما يملكه من لاعبين مميزين في كل الخطوط.

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