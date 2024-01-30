أحمد بن سعيد يعتمد استراتيجية سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة 2024-2026

اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، الاستراتيجية الجديدة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة للفترة 2024-2026، وذلك في إطار توجهات "دييز" الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة إقليمية وعالمية رائدة في مجال الاستثمار بكافة فئاته وأنواعه، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للإمارة فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية المتكاملة.

تعزيز الأداء الاقتصادي

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: "إن إطلاق استراتيجية "دييز" 2024-2026 يأتي في إطار سعينا لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ، وصولاً إلى تحقيق الغاية التي أنشئت لأجلها "دييز"، والتي تتمحور حول تعزيز الأداء الاقتصادي والنمو المستدام القائم على المعرفة والابتكار في دبي، وصولاً إلى الإسهام في جعلها إحدى أهم مدن العالم في المستقبل".

وأضاف سموه: "تتضمن استراتيجية "دييز" الجديدة إطار عمل متكاملاً يقوم على التخطيط الدقيق، الذي نتطلع من خلاله إلى الارتقاء بنوعية الخدمات المُقدمة لقطاعات الأعمال والمستثمرين والشركات إلى مستويات أعلى من الجودة والكفاءة في الأداء، وبما يُعزز من الدور الحيوي الكبير للمناطق الحرة بوصفها مساهما رئيسيا في الاقتصاد المحلي والوطني، ويُرسّخ التزامنا بالمساهمة في تعزيز مكانة دبي خاصة ودولة الإمارات عامة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وفق التوجهات والخطط الوطنية وبالتعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص".

الخيار الأول للمستثمرين

من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: "إن اعتماد استراتيجية "دييز" 2024-2026، خطوة مهمة نتطلع من خلالها إلى تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بجعل دبي الخيار الأول للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز دور الإمارة كحلقة وصل أساسية ضمن منظومة التجارة العالمية ووجهة تجارية وصناعية وخدمية ومهنية إقليمية رائدة، من خلال التركيز على ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في تحقيق التميز والنمو وإثراء الحياة الاقتصادية، ووضع المستثمرين على رأس أولوياتنا عبر السعي نحو تحقيق جميع متطلباتهم وتوفير منتجات وخدمات وحلول تتجاوز توقعاتهم”.

وأضاف الزرعوني: "إن استراتيجية "دييز" ستكون بمثابة خارطة طريق تفتح أمام "دييز" عالماً جديداً من الفرص الاقتصادية اللامحدودة، بالاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تزخر بها الإمارة، والتي سنعمل بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين على الارتقاء بها إلى مستويات أعلى وأكثر كفاءة وفاعلية، وذات جدوى أكبر لمؤسسات الأعمال والمستثمرين، عبر تطبيق أفضل الممارسات وتقديم كافة أشكال الدعم وأرقى الخدمات لمجتمع دبي الاقتصادي بمختلف قطاعاته".

دور حيوي

وتتطلع "دييز" التي تأسست في عام 2021 من خلال إطلاق استراتيجيتها للأعوام الثلاثة المُقبلة، إلى القيام بدور حيوي في تعزيز النمو الاقتصادي بإمارة دبي والمساهمة في رسم خريطتها الاقتصادية للمستقبل وفق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ودعم رؤيتها الطموحة الرامية إلى تحقيق الاستدامة، وخلق آفاق اقتصادية جديدة تتسم بالتنوع والتعدد إلى جانب سهولة تأسيس وممارسة الأعمال، وجهوزيتها للمستقبل وقدرتها على مواكبة التحولات الجذرية التي تشهدها مختلف القطاعات.

وتهدف "دييز" من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى زيادة مساهمتها في اقتصاد دبي ، وتمكين الأعمال وإثراء الحياة الاقتصادية وبناء اقتصاد مُتجدّد، في حين تركز من خلال طموحها على الانطلاق نحو عالم جديد حافل بفرص اقتصادية لا حُدود لها، وذلك استناداً إلى مجموعة من القيم المؤسسية التي تدعم ثقافة العمل الجماعي والشغف بإحداث الفارق الإيجابي والتآلف من خلال تنمية العلاقات ونجاح المتعاملين والرؤية المستقبلية من خلال التحفيز على الابتكار.

محاور وتوجهات استراتيجية

وتُركز "دييز" على ثلاثة محاور وتوجهات استراتيجية هي "التميز" و"النمو" و"الإثراء"، حيث ستسعى السلطة إلى تحقيق "التميز" من خلال ثلاث أولويات تقوم على تعزيز مساهمتها في اقتصاد دبي غير النفطي، والمضي في ريادة الأعمال الرئيسة

، إلى جانب توفير تجربة استثنائية لمتعامليها عبر تمكين نموهم وإدارة عملياتهم وخططهم التوسعية من دبي بنجاح.

أما على صعيد محور "النمو"، فتتطلع "دييز" إلى تعزيز مكانتها كلاعب عالمي في قطاع المناطق الاقتصادية، والاستثمار في شركات رائدة ضمن سلسلة القيمة، بالإضافة إلى السعي لتأسيس مناطق اقتصادية متخصصة في الصناعات الواعدة.

في حين سيركز محور "إثراء الحياة الاقتصادية" على أولوية الارتقاء بمزايا الأعمال من خلال إطلاق باقة من المنتجات والخدمات الجديدة، فضلاً عن المساهمة في بناء مُستقبل مُستدام من خلال تطبيق مسؤول للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

عوامل التمكين

وحدّدت "دييز" مجموعة من عوامل التمكين التي ستستند عليها في تحقيق استراتيجية 2024-2026، والتي تتمثل في تعزيز الانسجام على مستوى المؤسسة والمناطق الاقتصادية التابعة لها، وترسيخ علامتها التجارية على المستويين المحلي والعالمي، وكذلك ضمان تحقيق السلطة أداء مالياً قوياً ومستداماً.

وتتضمن ممكنات "دييز" أيضاً تقديم مشاريع وخدمات هندسية فعالة ومستدامة بمواصفات عالمية ، وجذب واحتضان أفضل المواهب في بيئة عمل إيجابية، إلى جانب توظيف إمكانات التحول الرقمي الهائلة، فضلاً عن قيادة التحولات الجوهرية باعتبارها عاملاً رئيسياً لنجاح مستهدفات الاستراتيجية.

متحدون في الهدف

وتلتزم "دييز" في إطار استراتيجيتها الجديدة بتطبيق مجموعة من القيم المؤسسية، تتمثل في "معاً" للعمل بروح الفريق الواحد، تحت شعار "معاً أقوى، مُتّحدون في الهدف"، انطلاقاً من حرصها على ترسيخ مبادىء التعاون والدعم والحرص على الشمولية لتحقيق غايتها، إلى جانب الالتزام بقيمة "الشغف" تحت شعار "شغف يقوده الطموح" في إطار سعي "دييز" الدؤوب لتحقيق الأهداف بتفان وعزيمة راسخة لإحداث الفارق الإيجابي.

وستحرص "دييز" على تطبيق قيم "التآلف" تحت شعار "نبني الروابط ونوطد العلاقات" عبر تنمية روابط متينة وإيجابية مع كافة الشركاء في بيئة أعمال مستدامة، إضافة إلى حرصها على تحقيق قيمة "نجاح المتعاملين" تحت شعار "نجاح المتعاملين هو نجاحنا"، من خلال توفير جميع مقومات النجاح للمتعاملين وتجاوز توقعاتهم بشكل استباقي، مع التركيز على "الرؤية المستقبلية" تحت شعار "نتخيل الغد، ونبتكر اليوم"، عبر تحفيز التفكير المستقبلي والنهج الاستشرافي بهدف تحفيز الموظفين على الابتكار والتميز في ظل التطور المستمر الذي يشهده مجتمع الأعمال العالمي.

نموذج مثالي للتجربة الشاملة

وتضم سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" تحت مظلتها ثلاث مناطق حرة ، وهي المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون ودبي كوميرسيتي، وتقوم على نهج التكامل بين هذه المناطق لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وبناء منظومة تخدم جميع القطاعات الاستراتيجية وتساهم بتعزيز القدرات التنافسية لإمارة دبي.

وتقدم "دييز" نموذجاً مثالياً للتجربة الشاملة من العيش والعمل والترفيه، والتي تعزز من جاذبية دبي كمركز رئيسي للاستثمار في المنطقة، بما توفره من خيارات عالمية المستوى سواء من ناحية البنى التحتية الداعمة للأعمال أو الأطر التشريعية والتنظيمية، وكذلك الخيارات المعيشية التي

تتوافر فيها مقومات الحياة العصرية والخدمات والمرافق المتطورة.

وتوفر "دييز" منظومة متقدمة ومتكاملة تساهم في تسهيل الدخول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، معززة بشبكة عالمية ذات إمكانات لوجستية وإدارية وتقنية رفيعة المستوى.



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