150 فرصة تدريبية يوفرها صندوق الأمان لمستقبل الأيتام ضمن برامج بناء القدرات

MENAFN - EIN Presswire) صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

AMMAN, JORDAN, January 30, 2024 /EINPresswire / -- عمّان، كانون أول 2023: وفر صندوق الأمان لمستقبل الأيتام 150 فرصة تدريب ضمن برنامج بناء القدرات الذي اطلقه الصندوق عام 2021 عدا عن دورات الصحة النفسية، ومنذ ذلك اليوم بلغ عدد المستفيدين 2582 طالب وطالبة من الأيتام .ويسعى صندوق الأمان من خلال برامج بناء القدرات إلى تدريب الأيتام على مجموعة من المهارات منها؛ مهارات التنمية الشخصية، ومهارات التأهيل لسوق العمل، والمهارات الرقمية، والمهارات الريادية. ويتم تصميم محتوى البرامج التدريبية بدقة من خلال فريق متخصص بعد الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأيتام ورغباتهم وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.ومن خلال انضمام المستفيدين في برنامج بناء القدرات، الذي يضم مجموعة من الكفايات التي يحتاجونهافي حياتهم ومسيرتهم المهنية، يكتسب الأيتام مجموعة من المهارات التي تساعدهم في الإندماج في المجتمع، وتعزز قدراتهم في تشكيل مسار مستقبلهم بشكل أفضل.وينقسم برنامج التطوير الذاتي وبناء القدرات التابع لصندوق الأمان إلى ثلاث مراحل رئيسية تبدأ من "مرحلة الأمان"، وفي هذه المرحلة، يعمل فريق عمل الصندوق مع الأيتام بعد التخرّج من مراكز الرعاية كمستشارين ليفهموا ميولهم وقدراتهم وطموحهم ومن ثم توجيههم للطريق المناسب لهم ومساعدتهم على تحديد احتياجاتهم والتخطيط لخطواتهم التالية قبل الالتحاق ببرامج الصندوق.أما المرحلة الثانية فهي "مرحلة الإعداد والتمكين" حيث يلتحق الأيتام بإحدى البرامج التالية؛ التعليم الجامعي أو الدبلوم أو التدريب المهني، بالإضافة إلى عدد من الدورات التدريبية لدعم رحلتهم التعليمية.ويقوم فريق متخصص من الصندوق بتوجيه المستفيدين لاختيار التخصصات الدراسية التي تتناسب مع إمكاناتهم وبما يتلاءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل بما فيها التخصصات المهنية التي أصبحت مطلوبة بشكل كبير وضرورية لرفد السوق بالمهارات المطلوبة.وبعد الانتهاء من مرحلتي الأمان والإعداد والتمكين تأتي "مرحلة الإعداد لسوق العمل" والتي يزوّد فيها الأيتام بالمهارات اللازمة والمطلوبة للإنخراط في سوق العمل أو لبدء مشروع خاص بهم، بالإضافة إلى ربطهم بفرص تدريب وتوظيف مختلفة.يذكر أن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام قد تأسس عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله كجمعية خيرية غير ربحية، تهدف من خلال برامج التعليم والتأهيل إلى تأمين مستقبل أفضل للشباب والشابات الأيتام وبما يمكنهم من الوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات.انتهى -

Batoul Arnaout

Al Aman Fund

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