بن غفير يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو إذا تمت الموافقة على صفقة تبادل أسرى

وشارك في لقاء عقد في باريس مسؤولون من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة، بينهم رئيس الموساد ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية ورئيس المخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر. وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن الحركة تدرس الصفقة.

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