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بن غفير يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو إذا تمت الموافقة على صفقة تبادل أسرى

1/30/2024 7:11:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-هدد وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، بإسقاط الحكومة إذا وافقت على صفقة تبادل أسرى، التي جرى التفاوض حولها في باريس، أول
أمس، وكتب في منصة "إكس" أن "صفقة انهزامية = تفكيك الحكومة".

وشارك في لقاء عقد في باريس مسؤولون من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة، بينهم رئيس الموساد ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية ورئيس المخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر. وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن الحركة تدرس الصفقة.

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