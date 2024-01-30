بن غفير يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو إذا تمت الموافقة على صفقة تبادل أسرى

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب/PNN-هدد وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، بإسقاط الحكومة إذا وافقت على صفقة تبادل أسرى، التي جرى التفاوض حولها في باريس، أول
أمس، وكتب في منصة "إكس" أن "صفقة انهزامية = تفكيك الحكومة".
وشارك في لقاء عقد في باريس مسؤولون من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة، بينهم رئيس الموساد ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية ورئيس المخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر. وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن الحركة تدرس الصفقة.
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