كاميرون: لندن ستدرس مع حلفائها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network )
لندن/PNN- قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن بلاده ستنظر مع حلفائها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما في ذلك في الأمم المتحدة.
وأكد كاميرون في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية، أن "بلاده مستعدة لتقديم اللحظة التي تعترف فيها رسميا بالدولة الفلسطينية، وأنه يجب منح الفلسطينيين أفقا سياسيا لتشجيع السلام في الشرق الأوسط".
وأضاف وزير الخارجية البريطاني في حفل استقبال في وستمنستر "يجب أن يظهر للشعب الفلسطيني "تقدما لا رجعة فيه نحو حل الدولتين".
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