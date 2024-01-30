كاميرون: لندن ستدرس مع حلفائها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن بلاده ستنظر مع حلفائها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما في ذلك في الأمم المتحدة.

وأكد كاميرون في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية، أن "بلاده مستعدة لتقديم اللحظة التي تعترف فيها رسميا بالدولة الفلسطينية، وأنه يجب منح الفلسطينيين أفقا سياسيا لتشجيع السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني في حفل استقبال في وستمنستر "يجب أن يظهر للشعب الفلسطيني "تقدما لا رجعة فيه نحو حل الدولتين".