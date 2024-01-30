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أزمة خانقة تؤرق مانشيني قبل موقعة كوريا الجنوبية

1/30/2024 7:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاني منتخب السعودية من أزمة فنية واضحة، تهدد آماله قبل قمة كوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2023 الجارية بقطر.
ويلتقي المنتخب السعودي نظيره الكوري الجنوبي مساء اليوم الثلاثاء على ستاد "المدينة التعليمية" في واحدة من أبرز مواجهات الدور ثمن النهائي من البطولة القارية.
ورغم أن الأخضر السعودي نجح في اعتلاء صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، من دون هزيمة، إلا أن الفريق يعاني من أزمة على مستوى الهجوم.
معدل ضعيف
خلال المباريات الثلاث ضد عمان، وقيرغيزستان، وتايلاند على الترتيب، اكتفى المنتخب السعودي بتسجيل 4 أهداف، بمعدل 1.3 هدف في كل مباراة.
ويبدو معدل التهديف ضعيفًا بالنظر إلى مستوى المنتخبات المنافسة في المباريات الثلاث، كما أن منتخب السعودية أهدر فرصة ثمينة للخروج بنتيجة تاريخية أمام 9 لاعبين فقط من قيرغيزستان، المتواضع أصلا.
وبخلاف ضعف المعدل التهديفي فإن منتخب السعودية يعاني في مركز المهاجم الصريح، لأكثر من سبب.
حيرة مانشيني
السبب الأول أن الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب السعودية، لم يستقر حتى الآن على مهاجم أساسي للفريق، حيث أشرك لاعبا مختلفا في مركز رأس الحربة بالمباريات الثلاث، وبالتالي فإن المستوى لا يرضيه.
واعتمد مانشيني على صالح الشهري، لاعب الهلال، أمام عمان، ثم لجأ إلى فراس البريكان، مهاجم الأهلي ضد قيرغيزستان، قبل أن يشرك عبد الله رديف لاعب الشباب، في مباراة تايلاند.
بصمة غائبة
السبب الثاني أن المهاجمين الثلاثة لم يساهم أي منهم سواء بالتسجيل أو حتى الصناعة في الأهداف الأربعة التي سجلها المنتخب السعودي، إذ تكفّل لاعبو الدفاع والوسط بهذه المهمة.
وبخلاف المساهمات التهديفية، لم يظهر المهاجمون الثلاثة بمستوى مبشّر في مباريات الدور الأول، والإحصائيات تؤكد ذلك.
وشارك الشهري في المباريات الثلاث، الأولى كأساسي ثم كبديل مرتين، بمعدل 40 دقيقة في المباراة الواحدة، لكنه سدد مرة وحيدة في إطار المرمى، وأهدر فرصة كبيرة واحدة.
من جانبه، خيّب البريكان آمال الجماهير السعودية التي كانت تتوقع ظهوره بمستوى مميز، عطفًا على أدائه في الدوري السعودي للمحترفين، باعتباره أفضل هدّاف محلي بالمسابقة هذا الموسم.
ولعب البريكان كبديل ضد عمان، وأساسيًا أمام قيرغيزستان، ثم خرج من القائمة في مباراة تايلاند، ليشارك بمعدل 49 دقيقة في المباراة الواحدة، وأهدر فرصة كبيرة واحدة، بينما لم يسدد مطلقًا بين إطار المرمى.
الخيار الثالث لمانشيني هو رديف، الذي لعب أول مباراتين كبديل، ثم حصل على الفرصة أساسيًا في المباراة الختامية، ولعب بمعدل 39 دقيقة في المباراة الواحدة.
ورغم أنه كان الأكثر نشاطًا بين الثلاثي، بـ3 تسديدات في إطار المرمى، وإهداره 3 فرص كبيرة، إلا أنه أضاع ركلة جزاء، كانت كفيلة بتحقيق النقاط الثلاث أمام تايلاند، مما عرضّه لهجوم جماهيري.

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