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مفاجأة كبرى.. اعتراف مصور يورط حكم لقاء الريال وبالماس

1/30/2024 7:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثار سوتو جرادو حكم مباراة ريال مدريد ولاس بالماس، التي أقيمت السبت الماضي ضمن منافسات الجولة 22 من الليجا، جدلا واسعا لعدم إشهاره البطاقة الحمراء في وجه البرازيلي رودريجو لاعب الميرنجي.
وتدخل المهاجم بشكل متهور على ألفارو فالز حارس لاس بالماس في الدقيقة الخامسة من اللقاء، لكن حكم المباراة سيزار سوتو جرادو اكتفى بمنحه بطاقة صفراء.
ونشرت شبكة "DAZN" حديثا مصورا بين سوتو جرادو وناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد خلال اللقاء، حيث قال الحكم: "بالتأكيد كان يجب أن يحصل رودريجو على البطاقة الحمراء".
وأبدى داني كارفاخال، الذي حضر الموقف، استغرابه من اعتراف الحكم، وعلق: "كيف يمكن أن تكون بطاقة حمراء؟ الحارس هو من بدأ الصراع أليس كذلك؟"، فرد الحكم: "نعم".
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مشجعي لاس بالماس بعد هذا المقطع، انفجروا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا النادي بأن يصدر بيانا رسميا .

ملاعب

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