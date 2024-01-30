الكرملين: مستوى التوتر في الشرق الأوسط مثير لقلق بالغ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن موسكو لا ترحب بالإجراءات المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدا أن مستوى التوتر في المنطقة مثير للقلق وحان الوقت لخفض حدة النزاع.جاء هذا التصريح بعد أن ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بوضع إجراءات للرد على الهجوم الذي تنسبه واشنطن لجماعات موالية لإيران على قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من حدود الأردن، والذي خلف 3 قتلى وعشرات الجرحى، وبين الخيارات المحتملة، حسب "بوليتيكو"، استهداف مواقع عسكرية إيرانية في العراق أو سوريا.



وقال بيسكوف اليوم الثلاثاء بعد أن طلب منه صحفيون التعليق على خطط الأمريكيين للرد على استهداف قاعدتهم: "نحن لا نرحب بأي أعمال تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة وتصعيد التوتر، خاصة على خلفية احتمالات تفجر الصراع الزائدة أصلا التي نشاهدها في المنطقة".



وأضاف: "عموما، نعتقد أن مستوى التوتر بلغ درجة تثير قلقا بالغا. لذلك حان الوقت الآن لاتخاذ خطوات لتهدئة التوتر وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يساعدنا في منع المزيد من توسع النزاع لا سيما العربي الإسرائيلي.. والتوصل بطريقة أو بأخرى إلى نزع فتيل الصراع وخفض التصعيد.. إنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا الآن".

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