كأس آسيا 2023 تحقق رقماً قياسياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت النسخة الحالية من بطولة كأس أمم آسيا رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ المسابقة القارية.وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر حطمت الرقم القياسي لعدد الحضور الجماهيري الإجمالي حتى الآن والذي بلغ مليونا و68 ألفا و587 مشجعا حتى الآن.ووصلت البطولة إلى هذا الرقم القياسي خلال مباراة منتخب قطر حامل اللقب ونظيره الفلسطيني في دور الـ16 مع حضور 65 ألفا و459 متفرجا.وتجاوزت النسخة الحالية الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله قبل 20 عاما، عندما حضر 1.04 مليون متفرج مباريات كأس آسيا 2004 في الصين.



وتواصل البطولة الآسيوية استقطاب حشود المشجعين مع بقاء 11 مباراة في جدول المباريات على نهاية المسابقة.

كانت مباراة الافتتاح بين قطر ومنتخب لبنان التي أقيمت في استاد لوسيل شهدت حضورا قياسيا بلغ 82 ألفا و490 مشجعاً، ما جعل منها المباراة الافتتاحية الأكثر حضورا في تاريخ كأس آسيا.

وتستضيف قطر كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخها، كأكثر دولة تحتضن المسابقة، بعد أن حققت استضافة ناجحة للبطولة في نسختي 1988 و2011.

يذكر أن النسخة الـ18 من الحدث القاري شهدت مشاركة 24 منتخباً، مع 51 مباراة تقام في تسعة استادات، فيما تقام المباراة النهائية يوم 10 فبراير/شباط المقبل.









ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة