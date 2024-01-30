مناشدة عاجلة للتبرع بالدم
التاريخ
1/30/2024 7:10:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
ناشد المواطن محمد البدور بالتبرع بالدم باسم والدته المريضة "ختام أحمد شتيوي البدور" من أي زمرة سالبة.
على ان يتم التبرع ببنك الدم التابع لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي من الساعة الثامنة صباحا الى السابعة مساءً .
للتواصل مع ذوي المريضة : 0787802255
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