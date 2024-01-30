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مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

1/30/2024 7:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشد المواطن محمد البدور بالتبرع بالدم باسم والدته المريضة "ختام أحمد شتيوي البدور" من أي زمرة سالبة.
على ان يتم التبرع ببنك الدم التابع لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي من الساعة الثامنة صباحا الى السابعة مساءً .

للتواصل مع ذوي المريضة : 0787802255

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